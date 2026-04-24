Da Deschamps ad Ancelotti: tutti i Ct ai Mondiali

Scorre il countdown per l'inizio dei Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Non ci sarà la Nazionale italiana ma a rappresentarci sono tre i commissari tecnici azzurri: presenti Ancelotti (Brasile), Montella (Turchia) e Cannavaro (Uzbekistan). Conoscete i 48 allenatori alla guida delle rispettive selezioni? Eccoli tutti girone per girone

MONDIALI, TUTTE LE MAGLIE DELLE NAZIONALI