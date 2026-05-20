Introduzione

La Uefa ha pubblicato due nuovi format che potrebbero essere adottati dopo EURO 2028 sia per la Nations League che per le qualificazioni agli Europei e ai Mondiali.

La novità più grossa riguarda proprio le qualificazioni europee, che non si svolgereanno più dividendo le nazionali su tanti gironi ma, innanzitutto, dividendo le squadre in due diverse leghe (come la Nations League): una Lega 1 formata da tre gironi da dodici squadre, e una Lega 2 con tre gironi da sei squadre. Format nuovo che riguarderà sia le qualificazioni agli Europei che quelle ai Mondiali, per cui manca l'approvazione della Fifa (ma dovrebbe essere una formalità)

La novità sta anche nel calendario: ogni squadra giocherà sei partite (in casa o in trasferta) contro sei avversari tutti diversi, in modo simile al formato delle competizioni Uefa per club come Champions, Europa League e Conference League

Resta da capire come veranno assegnati i posti qualificazione. La Uefa ha fatto sapere che "le squadre meglio classificate di ogni gruppo della Lega 1 si qualificheranno direttamente, mentre i posti rimanenti saranno assegnati tramite un sistema di playoff", ma senza specificare come e quanti posti. Il format deve ancora essere "perfezionato nei prossimi mesi prima di essere sottoposto all'approvazione finale" (per il Mondiale passa anche dalla Fifa, come detto sopra). La stessa Uefa conclude dicendo che "un'analisi completa del nuovo formato sarà presentata solo successivamente"

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