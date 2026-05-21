 Germania, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Manuel Neuer | Sky Sport
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Germania, i convocati per i Mondiali 2026: Neuer torna in nazionale dopo due anni

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Nagelsmann ha ufficializzato i 26 convocati della Germania per i Mondiali 2026: la notizia più importante è il ritorno di Neuer, due anni dopo l'addio alla Nazionale. Il portiere del Bayern Monaco guiderà una selezione giovane, ma ricca di talento nella quale spicca anche il classe 2008 Lennart Karl. Non è stato convocato Bisseck dell'Inter e nessun altro tedesco della Serie A. La Germania debutterà il 14 giugno contro Curacao prima di affrontare Costa d'Avorio ed Ecuador nel girone E

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