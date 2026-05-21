Germania, i convocati per i Mondiali 2026: Neuer torna in nazionale dopo due anni
Nagelsmann ha ufficializzato i 26 convocati della Germania per i Mondiali 2026: la notizia più importante è il ritorno di Neuer, due anni dopo l'addio alla Nazionale. Il portiere del Bayern Monaco guiderà una selezione giovane, ma ricca di talento nella quale spicca anche il classe 2008 Lennart Karl. Non è stato convocato Bisseck dell'Inter e nessun altro tedesco della Serie A. La Germania debutterà il 14 giugno contro Curacao prima di affrontare Costa d'Avorio ed Ecuador nel girone E
- NEUER (Bayern Monaco)
- BAUMANN (Hoffenheim)
- NUBEL (Stoccarda)
- TAH (Bayern Monaco)
- SCHLOTTERBECK (Borussia Dortmund)
- ANTON (Borussia Dortmund)
- RUDIGER (Real Madrid)
- RAUM (Lipsia)
- BROWN (Eintracht Francoforte)
- THIAW (Newcastle)
- KIMMICH (Bayern Monaco)
- NMECHA (Borussia Dortmund)
- PAVLOVIC (Bayern Monaco)
- GORETZKA (Bayern Monaco)
- STILLER (Stoccarda)
- AMIRI (Mainz)
- GROB (Brighton)
- KARL (Bayern Monaco)
- WIRTZ (Liverpool)
- MUSIALA (Bayern Monaco)
- SANE (Galatasaray)
- WOLTEMADE (Newcastle)
- LEWELING (Stoccarda)
- UNDAV (Stoccarda)
- BEIER (Borussia Dortmund)
- HAVERTZ (Arsenal)
- Non ci sono calciatori tedeschi dalla Serie A nei convocati: fuori Bisseck, Gosens e Füllkrug
- Tra i nomi più "importanti" esclusi dai Mondiali ci sono ter Stegen e Adeyemi, oltre all'infortunato Gnabry