 Calciatori e allenatori che hanno vinto le tre coppe europee. C'è Abraham | Sky Sport
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Giocatori e allenatori che hanno vinto le tre coppe europee: Abraham nella storia

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Champions, Conference e ora l'Europa League: Tammy Abraham diventa il primo giocatore a conquistare tutti e tre i trofei. In passato ci sono stati 9 giocatori, di cui 6 italiani, capaci di vincere l'allora Coppa Campioni, Uefa e Coppa delle Coppe (torneo a eliminazione diretta giocato dalle vincitrici delle coppe nazionali). E anche 3 allenatori sono riusciti a fare la 'tripletta'

EMERY RE DELL'EUROPA LEAGUE: GLI ALLENATORI CON PIÙ COPPE EUROPEE

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