Giocatori e allenatori che hanno vinto le tre coppe europee: Abraham nella storia
Champions, Conference e ora l'Europa League: Tammy Abraham diventa il primo giocatore a conquistare tutti e tre i trofei. In passato ci sono stati 9 giocatori, di cui 6 italiani, capaci di vincere l'allora Coppa Campioni, Uefa e Coppa delle Coppe (torneo a eliminazione diretta giocato dalle vincitrici delle coppe nazionali). E anche 3 allenatori sono riusciti a fare la 'tripletta'
EMERY RE DELL'EUROPA LEAGUE: GLI ALLENATORI CON PIÙ COPPE EUROPEE
- 1 Champions League (Chelsea 2020/21)
- 1 Conference League (Roma 2021/22)
- 1 Europa League (Aston Villa 2025/26)
Di seguito i giocatori che hanno vinto Champions League/Coppa dei Campioni, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe
- 1 Coppa Uefa (Juventus 1976/77)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 1 Coppa Campioni (Juventus 1984/85)
- 1 Coppa Uefa (Juventus 1976/77)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 1 Coppa Campioni (Juventus 1984/85)
- 1 Coppa Uefa (Juventus 1976/77)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 1 Coppa Campioni (Juventus 1984/85)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 1 Coppa Campioni (Juventus 1984/85)
- 1 Coppa Uefa (Juventus 1989/90)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 1 Coppa Campioni (Juventus 1984/85)
- 1 Coppa Uefa (Juventus 1989/90)
- 2 Coppe Campioni (Ajax 1971/72 e 1972/73)
- 1 Coppa Uefa (Ipswich Town 1980/81)
- 1 Coppa delle Coppe (Ajax 1986/87)
- 1 Coppa delle Coppe (Ajax 1986/87)
- 1 Coppa Uefa (Ajax 1991/92)
- 1 Champions League (Ajax 1994/95)
- 2 Coppe delle Coppe (Sampdoria 1989/90 e Chelsea 1997/98)
- 1 Coppa Uefa (Juventus 1992/93)
- 1 Champions League (Juventus 1995/96)
- 1 Coppa delle Coppe (Barcellona 1996/97)
- 1 Coppa Uefa (Porto 2002/03)
- 1 Champions League (Porto 2003/04)
- 2 Coppe Uefa/Europa League (Porto 2002/03 e Manchester United 2016/17)
- 2 Champions League (Porto 2003/04 e Inter 2009/10)
- 1 Conference League (Roma 2021/22)
- 1 Coppa Campioni (Bayern Monaco 1973/74)
- 1 Coppa Uefa (Borussia Moenchengladbach 1978/79)
- 1 Coppa delle Coppe (Barcellona 1981/82)
- 3 Coppe Uefa (Juventus 1976/77, Inter 1990/91 e Juventus 1992/93)
- 1 Coppa delle Coppe (Juventus 1983/84)
- 1 Coppa Campioni (Juventus 1984/85)