Norvegia, i convocati ai Mondiali 2026: tra i 26, 5 arrivano dalla Serie A
Ufficiali le convocazioni della Norvegia per il Mondiale estivo, a cui la Nazionale nordica partecipa a 28 anni di distanza dall'ultima volta. Oltre ai nomi più attesi, come Haaland, Odegaard e Sorloth, c'è tanta Serie A pronta a volare in America in estate: sono cinque, infatti, i giocatori del nostro campionato scelti da Solbakken. Ecco l'elenco completo dei convocati per la Norvegia
- Portiere: ORJAN HASKVOLD NYLAND (Siviglia)
- Portiere: EGIL SELVIK (Watford)
- Portiere: SANDER TANGVIK (Amburgo)
- Difensore: KRISTOFFER VASSBAKK AJER (Brentford)
- Difensore: FREDERIK BJORKAN (Bodo/Glimt)
- Difensore: HENRIK FALCHENER (Viking FK)
- Difensore: SONDRE LANGAS (Derby County)
- Difensore: TORBJORN HEGGEM (Bologna)
- Difensore: MARCUS PEDERSEN (Torino)
- Difensore: JULIAN RYERSON (Borussia Dortmund)
- Difensore: DAVID MOLLER WOLFE (Wolverhampton Wanderers)
- Difensore. LEO OSTIGARD (Genoa)
- Centrocampista: THELONIOUS AASGAARD (Glasgow Rangers)
- Centrocampista: FREDRIK AURSNES (Benfica)
- Centrocampista: PATRICK BERG (Bodo/Glimt)
- Centrocampista: SANDER BERGE (Fulham)
- Centrocampista: OSCAR BOBB (Fulham)
- Centrocampista: JENS PETTER HAUGE (Bodo/Glimt)
- Centrocampista: ANTONIO NUSA (Lipsia)
- Centrocampista: ANDREAS SCHJELDERUP (Benfica)
- Centrocampista: MORTEN THORSBY (Cremonese)
- Centrocampista: KRISTIAN THORSTVEDT (Sassuolo)
- Centrocampista: MARTIN ODEGAARD (Arsenal)
- Attaccante: ERLING BRAUT HAALAND (Manchester City)
- Attaccante: JORGEN STRAND LARSEN (Crystal Palace)
- Attaccante: ALEXANDER SORLOTH (Atletico Madrid)
- Dalla Serie A, il Ct norvegese Stale Solbakken ha chiamato cinque calciatori, provenienti da cinque squadre diverse.
- Si tratta di Heggem del Bologna, Pedersen del Torino, Ostigard del Genoa, Thorsby della Cremonese e Thorstvedt del Sassuolo