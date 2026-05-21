 Convocati Norvegia ai Mondiali 2026: la lista | Sky Sport
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Norvegia, i convocati ai Mondiali 2026: tra i 26, 5 arrivano dalla Serie A

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Ufficiali le convocazioni della Norvegia per il Mondiale estivo, a cui la Nazionale nordica partecipa a 28 anni di distanza dall'ultima volta. Oltre ai nomi più attesi, come Haaland, Odegaard e Sorloth, c'è tanta Serie A pronta a volare in America in estate: sono cinque, infatti, i giocatori del nostro campionato scelti da Solbakken. Ecco l'elenco completo dei convocati per la Norvegia

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI (PER ORA)

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