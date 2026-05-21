Germania, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11
Sono ufficiali le scelte di Nagelsmann per i 26 tedeschi che prenderanno parte ai Mondiali. Non sono mancate le sorprese: della Serie A restano a casa Bisseck, Fullkrug e Gosens; non convocati Bischof del Bayern Monaco e Adeyemi. Il Ct ha parlato anche di Tresoldi, rivelando che "è stato a un passo dalla convocazione": questa esclusione lascia ancora aperta la possibilità a una futura chiamata da parte dell'Italia. C'è tanta qualità tra i non convocati: guardate questo 4-3-3...
- Valore di mercato: 4 milioni
- Squadra: Girona
- Valore di mercato: 10 milioni
- Squadra: Stoccarda
- Valore di mercato: 40 milioni
- Squadra: Inter
- Valore di mercato: 15 milioni
- Squadra: Eintracht Francoforte
- Valore di mercato: 18 milioni
- Squadra: Stoccarda
- Valore di mercato: 25 milioni
- Squadra: Leeds
- Valore di mercato: 7 milioni
- Squadra: Bayer Leverkusen
- Valore di mercato: 40 milioni
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 50 milioni
- Squadra: Borussia Dortmund
- Valore di mercato: 5 milioni
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 35 milioni
- Squadra: Brentford
- NOAH ATUBOLU (portiere, Friburgo)
- FINN DAHMEN (portiere, Augsburg)
- NNAMDI COLLINS (difensore, Eintracht)
- FINN JELTSCH (difensore, Stoccarda)
- MATTHIAS GINTER (difensore, Friburgo)
- THILO KEHRER (difensore, Monaco)
- ROBIN GOSENS (terzino, Fiorentina)
- RIDLE BAKU (terzino, Lipsia)
- ASSAN OUEDRAOGO (centrocampista, Lipsia)
- CHRIS FUHRICH (centrocampista, Stoccarda)
- SAID EL MALA (attaccante, Colonia)
- JONATHAN BURKARDT (attaccante, Eintracht)
- TIM KLEINDIENST (attaccante, Bor. M'gladbach)
- NICOLO' TRESOLDI (attaccante, Club Brugge)
- Chi sarà costretto a rinunciare ai Mondiali è Serge Gnabry. L’attaccante del Bayern Monaco, infatti, lo scorso 15 aprile ha riportato uno strappo agli adduttori della coscia destra nel match di Champions League contro il Real Madrid, infortunio che lo ha obbligato a dire addio alla competizione.
- Nell'elenco dei convocati manca Nicolò Tresoldi. Nagelsmann ha spiegato come l'attaccante sia stato vicino a prendere parte alla spedizione: "Nicolò è un classico numero 9 ed è stato a un passo dalla convocazione. Ma chiamarlo avrebbe significato lasciare a casa qualcun altro".
- Una scelta che riguarda da vicino anche l'Italia. Tresoldi, che attualmente gioca nella Germania U21, con questa mancata convocazione potrebbe ancora rispondere a un'eventuale chiamata azzurra.