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Germania, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11

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Sono ufficiali le scelte di Nagelsmann per i 26 tedeschi che prenderanno parte ai Mondiali. Non sono mancate le sorprese: della Serie A restano a casa Bisseck, Fullkrug e Gosens; non convocati Bischof del Bayern Monaco e Adeyemi. Il Ct ha parlato anche di Tresoldi, rivelando che "è stato a un passo dalla convocazione": questa esclusione lascia ancora aperta la possibilità a una futura chiamata da parte dell'Italia. C'è tanta qualità tra i non convocati: guardate questo 4-3-3... 

I CONVOCATI DELLA GERMANIA

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