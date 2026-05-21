Sono ufficiali le scelte di Nagelsmann per i 26 tedeschi che prenderanno parte ai Mondiali. Non sono mancate le sorprese: della Serie A restano a casa Bisseck, Fullkrug e Gosens; non convocati Bischof del Bayern Monaco e Adeyemi. Il Ct ha parlato anche di Tresoldi, rivelando che "è stato a un passo dalla convocazione": questa esclusione lascia ancora aperta la possibilità a una futura chiamata da parte dell'Italia. C'è tanta qualità tra i non convocati: guardate questo 4-3-3...

I CONVOCATI DELLA GERMANIA