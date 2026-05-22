Inghilterra, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11
Palmer, Foden e Alexander-Arnold ma non solo tra le esclusioni eccellenti del Ct Tuchel, che ha scelto i 26 per il Mondiale. Fuori dai giochi alcuni senatori dei 'Tre Leoni' (Maguire, Shaw e Bowen), l'infortunato White e anche nomi dalla Serie A. C'è tantissimo talento tra gli 'esuberi' di lusso dell'Inghilterra: schieriamo un 4-2-3-1 alternativo ai convocati che darebbe spettacolo. E anche la panchina è da urlo...
- Valore di mercato: 12 milioni di euro
- Squadra: Newcastle
- Valore di mercato: 65 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 10 milioni di euro
- Squadra: Manchester United
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Crystal Palace
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 110 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 60 milioni di euro
- Squadra: Nottingham Forest
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Tottenham
- MICHAEL COOPER (portiere, Sheffield Utd)
- CHARLIE CRESSWELL (difensore, Tolosa)
- RICO LEWIS (terzino, Man City)
- LEWIS HALL (terzino, Newcastle)
- MYLES LEWIS-SKELLY (terzino, Arsenal)
- CURTIS JONES (centrocampista, Liverpool)
- CONOR GALLAGHER (centrocampista, Atl. Madrid)
- ETHAN NWANERI (trequartista, Marsiglia)
- MASON MOUNT (trequartista, Man Utd)
- MASON GREENWOOD (ala, Marsiglia)
- JARROD BOWEN (ala, West Ham)
- JAMIE GITTENS (ala, Chelsea)
- HARVEY BARNES (ala, Newcastle)
- DOMINIC CALVERT-LEWIN (attaccante, Leeds)
- LIAM DELAP (attaccante, Chelsea)
- L'ultimo è stato Ben White, jolly dell'Arsenal che si era infortunato al legamento collaterale mediale del ginocchio contro il West Ham. Sfortunato anche Levi Colwill, centrale del Chelsea appena rientrato dopo il lungo stop a causa della rottura del crociato. E Jarrad Branthwaite dell'Everton è stato più fuori che in campo a causa degli infortuni in stagione
- Oltre ai big già indicati in panchina, dal centrocampo in su l'Inghilterra abbonda di altri prospetti che vivranno la Nazionale nei prossimi anni. Prendete Archie Gray, classe 2006 del Tottenham, lui come il 22enne trequartista Omari Hutchinson (Nottingham Forest). Stesso discorso per Jobe Bellingham, 20enne fratello minore di Jude. Attenzione in attacco ai 2006 Tylder Dibling e Tyrique George dell'Everton come il 16enne Max Dowman dell'Arsenal
- Out i rossoneri Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, coppia che accumula 17 presenze con l'Inghilterra. Non hanno ancora debuttato coi 'Tre Leoni' invece Lloyd Kelly (Juventus) e Jonathan Rowe (Bologna) come Brooke Norton-Cuffy (Genoa). Stesso discorso per Keinan Davis (Udinese) e Jack Harrison (Fiorentina) a differenza di Jamie Vardy, 39enne della Cremonese che ha raccolto 26 partite e 7 gol in Nazionale. Ma l'ultima volta risale al 2018...