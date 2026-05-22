Palmer, Foden e Alexander-Arnold ma non solo tra le esclusioni eccellenti del Ct Tuchel, che ha scelto i 26 per il Mondiale. Fuori dai giochi alcuni senatori dei 'Tre Leoni' (Maguire, Shaw e Bowen), l'infortunato White e anche nomi dalla Serie A. C'è tantissimo talento tra gli 'esuberi' di lusso dell'Inghilterra: schieriamo un 4-2-3-1 alternativo ai convocati che darebbe spettacolo. E anche la panchina è da urlo...

I CONVOCATI DELL'INGHILTERRA