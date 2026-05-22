 Inghilterra, calciatori esclusi dai convocati per i Mondiali 2026. La top 11 | Sky Sport
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Inghilterra, i calciatori esclusi dalle convocazioni per i Mondiali 2026. TOP 11

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Palmer, Foden e Alexander-Arnold ma non solo tra le esclusioni eccellenti del Ct Tuchel, che ha scelto i 26 per il Mondiale. Fuori dai giochi alcuni senatori dei 'Tre Leoni' (Maguire, Shaw e Bowen), l'infortunato White e anche nomi dalla Serie A. C'è tantissimo talento tra gli 'esuberi' di lusso dell'Inghilterra: schieriamo un 4-2-3-1 alternativo ai convocati che darebbe spettacolo. E anche la panchina è da urlo...

I CONVOCATI DELL'INGHILTERRA

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