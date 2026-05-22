Mondiali, l'Inghilterra annuncia i convocati: le scelte ufficiali di Tuchel
Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati dell'Inghilterra per i prossimi Mondiali. Ovviamente presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, ma non sono mancate esclusioni eccellenti: non convocati Palmer, Foden, Alexander-Arnold e Gibbs-White. L'Inghilerra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia prima di affrontare Ghana e Panama
I BIG ESCLUSI DALL'INGHILTERRA - TUTTI I CONVOCATI PER I MONDIALI
- PICKFORD (Everton)
- DEAN HENDERSON (Crystal Palace)
- TRAFFORD (Manchester City)
- BURN (Newcastle)
- GUEHI (Manchester City)
- JAMES (Chelsea)
- KONSA (Aston Villa)
- LIVRAMENTO (Newcastle)
- O'REILLY (Manchester City)
- QUANSAH (Bayer Leverkusen)
- SPENCE (Tottenham)
- STONES (Manchester City)
- ANDERSON (Nottingham Forest)
- BELLINGHAM (Real Madrid)
- EZE (Arsenal)
- JORDAN HENDERSON (Brentford)
- MAINOO (Manchester United)
- RICE (Arsenal)
- ROGERS (Aston Villa)
- GORDON (Newcastle)
- KANE (Bayern Monaco)
- MADUEKE (Arsenal)
- RASHFORD (Barcellona)
- SAKA (Arsenal)
- TONEY (Al-Ahli)
- WATKINS (Aston Villa)