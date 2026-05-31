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Giappone-Islanda, perdita di tempo con sostituzione: l'arbitro lascia squadra in 10 per 1'

amichevole

Applicata durante Giappone-Islanda una delle nuove regole Ifab: il giocatore tarda oltre 10 secondi l'uscita dal campo durante la sostituzione e l'arbitro impedisce al subentrante di entrare subito, lasciando la squadra in 10 per un minuto

AI MONDIALI CAMBIA IL VAR: LE NOVITA'

Una delle nuove regole approvate dall'Ifab negli scorsi mesi, ha visto la sua 'prima' applicazione a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali. È successo in occasione dell'amichevole tra Islanda e Giappone, quando a pochi minute dal termine il Ct Gunnlaugsson ha effettuato un doppio cambio: tutto liscio per ciò che riguarda l'entrata di Gretarsson al posto di Hermannsson, mentre il Thorvaldsson ha dovuto attendere per il suo ingresso in campo. Il motivo? Il giocatore uscente, Hlynsson, ha impiegato più dei 10 secondi 'concessi' dal nuovo regolamento per abbandonare il terreno di gioco e l'arbitro ha punito questa perdita di tempo, impedendo a Thorvalddson di prenderne il posto per circa un minuto. È stata la prima volta che questa regola è stata utilizzata dal momento della sua introduzione e caso vuole che il Giappone sia anche riuscito a sfruttare questa superiorità numerica, segnando proprio in quel momento con Ogawa il gol della vittoria per 1-0.

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