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Mondiali 2026, i criteri di qualificazione delle migliori terze e il regolamento

Mondiali

Oltre alle prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, accederanno ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 anche le otto migliori terze. Vediamo quali sono i criteri stabiliti dalla Fifa per determinare quali nazionali conquisteranno gli ultimi posti disponibili nella fase a eliminazione diretta

MONDIALI: CLASSIFICHE GIRONI - TABELLONE - LE NEWS LIVE

Il regolamento dei Mondiali 2026 prevede l'accesso alla fase a eliminazione diretta per le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, alle quali si aggiungono le otto migliori terze. In totale, saranno quindi 32 le nazionali qualificate ai sedicesimi di finale. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre nello stesso gruppo? E quali criteri vengono utilizzati per stabilire la classifica delle migliori terze? Ecco tutte le regole previste dalla Fifa per risolvere le situazioni di parità.

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I criteri in caso di arrivo a pari punti nel girone

In caso di arrivo a pari punti nel girone, il regolamento prevede tre step per determinare la classifica finale. Nel primo step vengono presi in considerazione gli scontri diretti tra le squadre interessate. Se la parità non viene risolta, si passa al secondo step, che valuta i risultati ottenuti in tutte le partite del girone. Infine, qualora le squadre risultassero ancora appaiate, il terzo step prevede il ricorso al Ranking Fifa più recente.

 

PRIMO STEP

  • Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone tra le due squadre interessate
  • Miglior differenza reti risultante dalle partite del girone tra le squadre interessate 
  • Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre interessate

 

SECONDO STEP

  • Differenza reti superiore in tutte le partite del girone
  • Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone
  • Fair play: punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti

 

TERZO STEP

  • Le due o più squadre ancora a pari punti saranno classificate secondo l'edizione più recente del Ranking Fifa.

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Criteri di classificazione delle migliori terze

Una volta stabilite le prime due classificate di ciascun girone, se necessario ricorrendo ai tre step descritti in precedenza per risolvere le situazioni di parità, le otto migliori terze classificate saranno determinate in base ai seguenti criteri:

  • Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone
  • Differenza reti risultante da tutte le partite del girone
  • Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone
  • Fair Play: punteggio di condotta di squadra più alto (considerando calciatori e dirigenti) relativo al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone
  • Le due o più squadre ancora a pari punti saranno classificate secondo l'edizione più recente pubblicata del Ranking Fifa

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