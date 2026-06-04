Amichevoli pre Mondiali, i risultati: Francia ko contro la Costa d'Avorio. Pari Spagna
Altro giorno di amichevoli in vista dell'imminente inizio dei Mondiali: la Francia perde a sorpresa contro la Costa d'Avorio: 2-1. Solo pari per la Spagna contro l'Iraq. Poi vittorie per Panama, Iran e Corea del Sud. Pari della Svezia contro la Grecia (non qualificata al Mondiale ma col romanista Tsimikas in gol). Tutti i risultati e il rendimento dei giocatori della A
- 45' Cherki (F), 53' Doué (C), 84' Diallo (C)
- Maignan (Milan): TITOLARE, 90' giocati
- Thuram (Inter): TITOLARE, 89' giocati
- Rabiot (Milan): TITOLARE, 67' giocati
- Koné (Roma): SUBENTRATO, 23' giocati
- Bonny (Inter): SUBENTRATO, 22' giocati
- Kossounou (Atalanta): IN PANCHINA
- 16' Ferran Torres (S), 27' Doski (I)
- Farji (Venezia): TITOLARE, 61' giocati
- 10' Tsimikas (G), 53' Gyokeres (S), 69' Nilsson (S), 90'+5 Masouras (G)
- Hien (Atalanta): TITOLARE, 64' giocati
- Karlstron (Udinese): SUBENTRATO, 25' giocati
- 57' D. G. Lee
- 16' Rodriguez (P), 44' Griffit (P), 47' Diaz (R), 57' Waterman (P), 67' Japa (R), 89' Barria (P)
- 12' Ezatolhai, 55' Rezaeian