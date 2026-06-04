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Amichevoli pre Mondiali, i risultati: Francia ko contro la Costa d'Avorio. Pari Spagna

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Altro giorno di amichevoli in vista dell'imminente inizio dei Mondiali: la Francia perde a sorpresa contro la Costa d'Avorio: 2-1. Solo pari per la Spagna contro l'Iraq. Poi vittorie per Panama, Iran e Corea del Sud. Pari della Svezia contro la Grecia (non qualificata al Mondiale ma col romanista Tsimikas in gol). Tutti i risultati e il rendimento dei giocatori della A 

DALLA FRANCIA ALLA SPAGNA, TUTTI I GOL DELLE AMICHEVOLI

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