Milan-Inter, le probabili formazioni del derby amichevole a Perth
Un derby è sempre un derby, anche quando è 'solo' un'amichevole. Oggi (mercoledì 5 agosto) alle 13.00 orario italiano, Milan e Inter si sfideranno a Perth (match visibile in diretta su Sky Sport) ed entrambe le squadre vorranno vincere a ogni costo. Chivu si prepara a puntare ancora sul giovane Iddrissou in attacco, mentre Amorim dovrà fare a meno dell'infortunio Gila. Le probabili formazioni di Milan-Inter
MILAN-INTER IN LIVE SU SKY SPORT - AMORIM-CHIVU: L'ABBRACCIO E LE PAROLE
- PORTIERE: Lorenzo Torriani
- DIFENSORE: Fikayo Tomori
- DIFENSORE: Matteo Gabbia
- DIFENSORE: Strahinja Pavlovic
- ESTERNO DESTRO: Alexis Saelemaekers
- CENTROCAMPISTA: Samuele Ricci
- CENTROCAMPISTA: Christian Comotto
- ESTERNO SINISTRO: Davide Bartesaghi
- TREQUARTISTA: Ruben Loftus-Cheek
- TREQUARTISTA: Christopher Nkunku
- ATTACCANTE: Francesco Camarda
- In difesa non ci sarà Mario Gila, infortunato
- A sinistra Estupinian o Bartesaghi, a destra Saelemaekers o Chukwueze visto che Athekame non si è allenato alla vigilia
- Modric e Jashari sono appena arrivati in ritiro
- In attacco c'è anche l'ipotesi di vedere anche Leao e Gonçalo Ramos assieme a Nkunku
- PORTIERE: Josep Martinez
- DIFENSORE: Benjamin Pavard
- DIFENSORE: Yann Bisseck
- DIFENSORE: Alessandro Bastoni
- ESTERNO DESTRO: Luis Henrique
- CENTROCAMPISTA: Nicolò Barella
- CENTROCAMPISTA: Aleksandar Stankovic
- CENTROCAMPISTA: Piotr Zielinski
- ESTERNO SINISTRO: Federico Dimarco
- ATTACCANTE: Pio Esposito
- ATTACCANTE: Jamal Iddrissou
- INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu
- Bastoni e Carlos Augusto sono in ballottaggio e si divideranno i minuti a disposizione
- Nel secondo tempo potrebbero trovare spazio anche Calhanoglu, Sucic e Bonny