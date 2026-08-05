 Milan Inter, le probabili formazioni del derby amichevole a Perth. Foto | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby amichevole a Perth

amichevole fotogallery
24 foto

Un derby è sempre un derby, anche quando è 'solo' un'amichevole. Oggi (mercoledì 5 agosto) alle 13.00 orario italiano, Milan e Inter si sfideranno a Perth (match visibile in diretta su Sky Sport) ed entrambe le squadre vorranno vincere a ogni costo. Chivu si prepara a puntare ancora sul giovane Iddrissou in attacco, mentre Amorim dovrà fare a meno dell'infortunio Gila. Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN-INTER IN LIVE SU SKY SPORT - AMORIM-CHIVU: L'ABBRACCIO E LE PAROLE

ALTRE FOTOGALLERY

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby

amichevole

Un derby è sempre un derby, anche quando è 'solo' un'amichevole. Oggi (mercoledì 5 agosto) alle...

24 foto

Le probabili formazioni di Juventus-Chelsea

oggi su sky

La Juventus prepara l'amichevole contro il Chelsea, in programma oggi (mercoledì 5 agosto) alle...

14 foto

Salah riparte dal Trabzonspor: l'annuncio

Calciomercato

Mohamed Salah sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor: l'egiziano, svincolatosi dopo nove anni al...

118 foto

Le trasferte "impossibili" per giocare in coppa

champions &co

È un sogno per tutti: si chiama Champions League, oppure Europa e Conference League. Chi non...

20 foto

Debenedetti è un nuovo giocatore del Cesena

Calciomercato

Il Cesena prende in prestito Debenedetti dal Genoa. Simone Zanon è un nuovo giocatore del Pisa....

112 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Milan, Modric: "Restasse Leao sarebbe fantastico"

    skysport insider

    Dal ritiro del Milan a Perth parla Luka Modric. Il centrocampista ha rilasciato una lunga...

    Roma, 4-1 al Newport: primo gol per Koulierakis

    amichevole

    Dopo la sconfitta con il Cardiff, la Roma si rifà abbondantemente battendo il Newport 4-1. Primo...

    La Fiorentina ritirerà la n° 10 questa stagione

    la decisione

    Per celebrare il 100° anniversario dalla nascita del club, la Fiorentina ha deciso che la maglia...