Juventus-Chelsea, le probabili formazioni dell'amichevole su Sky
La Juventus prepara l'amichevole contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13.30, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Spalletti ha provato in allenamento il 4-2-3-1 con Milik centravanti, sostenuto da Boga, Miretti e Cambiaso. Difficile, invece, vedere subito protagonisti i nuovi arrivati Kolo Muani e Alajbegovic, che hanno lavorato a parte nell'allenamento della vigilia. Di seguito le probabili di Juve-Chelsea
- Portiere: DI GREGORIO
- Terzino destro: PIERRE KALULU
- Difensore centrale: FEDERICO GATTI
- Difensore centrale: LLOYD KELLY
- Terzino sinistro: ZEKI CELIK
- Centrocampista centrale: MANUEL LOCATELLI
- Centrocampista centrale: DOUGLAS LUIZ
- Ala destra: JEREMIE BOGA
- Trequartista: FABIO MIRETTI
- Ala sinistra: ANDREA CAMBIASO
- Attaccante: AREK MILIK
- Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Boga, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti
- Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro. All. Xabi Alonso
- Dopo la sfida col Chelsea, i bianconeri tornano in campo per sfidare l'Inter, il Palermo e la Juventus Next Gen: tutte sfide che si potranno seguire su Sky Sport e in streaming su NOW