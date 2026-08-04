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Juventus-Chelsea, le probabili formazioni dell'amichevole su Sky

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La Juventus prepara l'amichevole contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13.30, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Spalletti ha provato in allenamento il 4-2-3-1 con Milik centravanti, sostenuto da Boga, Miretti e Cambiaso. Difficile, invece, vedere subito protagonisti i nuovi arrivati Kolo Muani e Alajbegovic, che hanno lavorato a parte nell'allenamento della vigilia. Di seguito le probabili di Juve-Chelsea

LE AMICHEVOLI SU SKY - VIDEO: L'ALLENAMENTO DELLA JUVE

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