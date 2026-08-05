Ve la ricordate l'estate in cui scoprimmo il campionato saudita di calcio? Milioni su milioni, l'Europa del pallone come un grande supermercato: CR7 aveva 'aperto la via' nel dicembre 2022, poi l'estate del 2023 fu quella dei colpacci. Da Neymar (tornato in Brasile) a Manè (ancora nell'Al-Nassr), da Benzema (sempre lì) a Brozovic e Kessié (oggi svincolati): ma oggi quanti di quei big giocano ancora nella Saudi Pro League? Scopriamolo insieme
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dal Psg) per 90 milioni
- Oggi: è tornato in Brasile nel Santos
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dalla Lazio) per 40 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Hilal
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dallo Zenit) per 60 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Hilal
- Estate 2023: all'Al-Nassr (dall'Inter) per 15,7 milioni
- Oggi: da quest'estate è svincolato
- Estate 2023: all'Al-Ahli (dal Barcellona) per 12,5 milioni
- Oggi: da quest'estate è svincolato
- Estate 2023: all'Al-Nassr (dal Manchester City) per 27,5 milioni
- Oggi: è tornato in Spagna con l'Athletic Club
- Estate 2023: all'Al-Ittihad (dal Real Madrid) da svincolato
- Oggi: ha cambiato club ma è ancora in Arabia Saudita con l'Al-Hilal
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dal Wolverhampton) per 55 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Hilal
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dal Fulham) per 52,6 milioni
- Oggi: è andato a giocare in Qatar, nell'Al-Rayyan
- Estate 2023: all'Al-Nassr (dal Bayern Monaco) per 30 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Nassr
- Estate 2023: all'Al-Ittihad (dal Chelsea) da svincolato
- Oggi: gioca in Turchia nel Fenerbahce
- Estate 2023: all'Al-Ittihad (dal Liverpool) per 46,7 milioni
- Oggi: da quest'estate è svincolato
- Estate 2023: all'Al-Ahli (dal Man City) per 35 milioni
- Oggi: da quest'estate è svincolato
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dal Chelsea) per 23 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Hilal
- Estate 2023: all'Al-Ahli (dal Newcastle) per 27,2 milioni
- Oggi: gioca a Charlotte nell'MLS americana
- Estate 2023: all'Al-Nassr (dal Lens) per 25 milioni
- Oggi: è tornato in Francia nel Rennes
- Estate 2023: all'Al-Ahli (dal Celta Vigo) per 30 milioni
- Oggi: è tornato in Europa col Porto (al tempo era stato uno dei colpi più discussi vista l'età: a differenza di molti big sui 30 anni, lui aveva scelto l'Arabia a soli 21 anni)
- Estate 2023: all'Al-Shabab (dall'Atletico Madrid) per 15 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Shabab
- Estate 2023: all'Al-Alhi (dal Liverpool) da svincolato
- Oggi: è andato a giocare in Qatar con l'Al-Sadd
- Estate 2023: all'Al-Etiffaq (dal Liverpool) per 14 milioni
- Oggi: era tornato quasi immediatamente in Europa all'Ajax, nei giorni scorsi è passato dal Brentford al Chelsea
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dal Siviglia) per 21 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Hilal
- Estate 2023: all'Al-Hilal (dal Marsiglia) per 23 milioni
- Oggi: è tornato in Brasile nell'Atletico Mineiro
- Estate 2023: all'Al-Ittihad (dal Betis) per 22 milioni
- Oggi: è tornato in Spagna nel Rayo Vallecano
- Estate 2023: all'Al-Ahli (dall'Atalanta) per 17 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Ahli
- Estate 2023: all'Al-Etiffaq (dal Psg) per 8 milioni
- Oggi: da quest'estate è svincolato
- Estate 2023: all'Al-Ahli (dalla Roma) per 28,5 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Ahli
- Estate 2023: all'Al-Alhi (dal Chelsea) per 18,5 milioni
- Oggi: è ancora all'Al-Ahli