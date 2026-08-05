 Calciomercato Arabia: chi resta e chi è già tornato in Europa | Sky Sport
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Arabia andata e ritorno: chi è già tornato e chi è ancora lì

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Ve la ricordate l'estate in cui scoprimmo il campionato saudita di calcio? Milioni su milioni, l'Europa del pallone come un grande supermercato: CR7 aveva 'aperto la via' nel dicembre 2022, poi l'estate del 2023 fu quella dei colpacci. Da Neymar (tornato in Brasile) a Manè (ancora nell'Al-Nassr), da Benzema (sempre lì) a Brozovic e Kessié (oggi svincolati): ma oggi quanti di quei big giocano ancora nella Saudi Pro League? Scopriamolo insieme

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