Ve la ricordate l'estate in cui scoprimmo il campionato saudita di calcio? Milioni su milioni, l'Europa del pallone come un grande supermercato: CR7 aveva 'aperto la via' nel dicembre 2022, poi l'estate del 2023 fu quella dei colpacci. Da Neymar (tornato in Brasile) a Manè (ancora nell'Al-Nassr), da Benzema (sempre lì) a Brozovic e Kessié (oggi svincolati): ma oggi quanti di quei big giocano ancora nella Saudi Pro League? Scopriamolo insieme