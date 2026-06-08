La Nazionale di Cannavaro sfiora il colpaccio in amichevole contro l'Olanda a New York. Termina 2-1 in favore degli Oranje una sfida bella e intensa. Al 32' la sblocca l'Olanda con un rigore di Gakpo. Nella ripresa grande equilibrio, Til si fa espellere all'87', l'Uzbekistan ne approfitta e al 92' pareggia con Sergeev. L'Olanda non molla e trova un nuovo rigore: Gakpo segna ancora al 98' e gli Oranje portano a casa la vittoria

OLANDA-UZBEKISTAN 2-1

32' e 98' rig. Gakpo (O), 92' Sergeev (U)

OLANDA (4-3-3): Verbruggen (67' Flekken); Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong (73' Til); Summerville, Malen (65' Brobbey), Gakpo. Ct. Koeman

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Uruzov, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullayev; Fayzullaev (78' Iskandarov), Urunov (54' Khamdamov); Shomurodov (78' Sergeev). Ct. Cannavaro

Ammoniti: Summerville, Ashurmatov

Espulsi: Til



Assaggio di Mondiale all'Icahn Stadium di New York tra Olanda e Uzbekistan. La squadra di Cannavaro regge e fa bella figura contro gli Oranje decisamente favoriti dal pronostico nonostante il carattere amichevole del match. L'Uzbekistan risponde colpo su colpo a un'Olanda che vuole imporre il proprio gioco ma la Nazionale di Cannavaro gioca con un atteggiamento aggressivo e anche propositivo in fase di possesso palla. Dopo i primi 30' piuttosto equilibrati, lo 0-0 si rompe a causa di un calcio di rigore in favore dell'Olanda: Summerville viene steso in area da Uruzov, dal dischetto Gakpo la mette dentro. Trovato il vantaggio, l'Olanda gestisce la parte finale del primo tempo senza correre grossi rischi anche se Malen fallisce una ghiottissima occasione da gol mandando fuori da due passi.

Nella ripresa gioco inevitabilmente meno fluido e spezzettato a causa della girandola di cambi ma il match resta piacevole ma sempre legato a una stessa trama: l'Olanda a fare la gara, l'Uzbekistan accorto a difendere, ma pronto a ripartire. L'Olanda ci prova principalmente dalla distanza con le conclusioni di Summerville e Reijnders, mentre l'Uzbekistan fatica ad alzare il baricentro lasciando l'iniziativa alla squadra di Koeman. Il match si incattivisce un po': vengono ammoniti Ashurmatov e Summerville e all'87' il neo entrato Til rimedia un cartellino rosso. L'Uzbekistan in superiorità numerica ci prova e nel recupero trova la rete del pareggio con il neo entrato Sergeev. Nonostante l'inferiorità la squadra di Koeman non molla e trova un nuovo calcio di rigore per fallo di Ashurmatov su Van Hecke: ancora Gakpo dagli undici metri firma la sofferta vittoria per l'Olanda. Oranje ancora da rivedere, per Cannavaro resta la buona prestazione dei suoi in vista dell'esordio Mondiale che per l'Olanda sarà contro il Giappone il 14 giugno, per l'Uzbekistan contro la Colombia il 18 giugno.