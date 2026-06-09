Basta il riscaldamento per capire l'estrema qualità della Francia. I Bleus si preparano al Mondiale con una sessione di allenamento diventata subito virale sui social: Mbappé, Dembélé, Thuram, Olise e Cherki in campo insieme, con tocchi di prima al volo, controlli acrobatici e giocate di altissimo livello in un torello che supera i 35 tocchi e in cui sembra tutto estremamente facile... Il resto del mondo è avvertito: guarda il video qui sotto