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Francia, l'allenamento verso il Mondiale: il pallone non cade mai a terra!

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Basta il riscaldamento per capire l'estrema qualità della Francia. I Bleus si preparano al Mondiale con una sessione di allenamento diventata subito virale sui social: Mbappé, Dembélé, Thuram, Olise e Cherki in campo insieme, con tocchi di prima al volo, controlli acrobatici e giocate di altissimo livello in un torello che supera i 35 tocchi e in cui sembra tutto estremamente facile... Il resto del mondo è avvertito: guarda il video qui sotto

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