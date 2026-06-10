Il presidente della Fifa ha parlato del visto negato all'arbitro somalo: "Abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non possiamo controllare tutto - ha detto -. A volte cui si riesce e altre no. Siamo riusciti a portare l'Iran al Mondiale nonostante le circostanze, non so quanti altri ce l'avrebbero fatta. Prezzi dei biglietti alti? I più bassi rispetto a tutti gli sport americani..." TUTTE LE NEWS SUI MONDIALI

"È un peccato quello che è successo all'arbitro somalo, ma la verità è che noi non abbiamo potere su queste cose". Ha parlato così in conferenza stampa il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a proposito del visto negato a Omar Artan. "Ci possiamo provare, discuterne, parlarne, ma non possiamo controllare tutto - ha aggiunto -. Abbiamo provato a trattare e risovlere questa situazione, ma non siamo i re del mondo che possono comandare sui governi. Siamo un'organizzazione sportiva. A volte è bene calmarsi, rilassarsi, lavorare su tutto e cercare di risolvere ogni problema. Spesso mettendosi subito a urlare si ha l'effetto contrario rispetto a quello di trovare una soluzione. Quello che chiedo al mondo intero è promuovete l'unione del calcio. Noi dobbiamo rispettare le decisioni, che non vuol dire non fare niente, perché abbiamo cercato di trovare una soluzione positiva, ma a volte si riesce e altre no. Abbiamo portato l’Iran al Mondiale, non so chi altro l’avrebbe fatto. Non viviamo sulla luna, ma sulla Terra, e noi abbiamo fatto il possibile. Rimpianti per averlo organizzato qui? No, i problemi e le questioni erano differenti nella conferenza stampa che ebbi tre anni fa e a volte anche le piccole questioni si possono trasformare in grandi questioni. Le affrontiamo con spirito positivo, facendo del nostro meglio".

"Iran ai Mondiali, non so chi altro sarebbe riuscito a garantirlo" E proprio a proposito dell'Iran ha aggiunto: "Sono molto felice, quando sono andato a trovare nei mesi scorsi la nazionale ad Antalya qualcuno diceva che era impossibile, ma avevo promesso che l’avrei reso possibile. Sicuramente non è stato facile, non so chi altro sarebbe riuscito a garantirlo in queste circostanze, ma ero pronto a guidare personalmente il bus da Teheran. Non è stato necessario, l'hanno guidato da soli. E speriamo che allo stadio ci sia una bella atmosfera, perché questo è il calcio. Sono orgoglioso del lavoro del mio team e grato all’amministratore dei tre Paesi per aver collaborato". Approfondimento Iran: "Fermeremo le partite se slogan fuori norma"

"Prezzi biglietti? Più bassi rispetto a tutti gli sport americani" Conferenza che si era aperta con l'omaggio al giornalista francese Christophe Gleizes (condannato in Algeria a 7 anni di reclusione per 'apologia del terrorismo', sebbene sul caso e la detenzione ci siano molte ombre) e all'argentino Enrique Macaya Marquez che racconterà da cronista il 10° Mondiale della sua carriera giornalistica (il primo quello del 1958). Poi il presidente della Fifa si è soffermato sulla questione dei biglietti e dei prezzi alti: "Ne abbiamo venduti finora più di 6 milioni, la domanda è stata senza precedenti e anche di tanto - ha detto -. Il nostro prezzo di partenza, 60 dollari, è il più basso di tutti gli sport americani nelle fasi dei playoff e anche il prezzo medio di 500 dollari è il più basso tra gli sport americani. Inoltre sono stati venduti 800 mila biglietti per le partite in California e a Los Angeles e solo tre persone si sono lamentate. Ogni dollaro che generiamo rientra nel mondo del calcio e non c'è nessuno che investe quanto noi nel mondo". Potrebbe interessarti Cannavaro: "Controlli negli Usa? Nessuno scandalo"