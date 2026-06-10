Una squadra con un'età media di 20 anni e piena di talento. Lamine Yamal guida il gruppo, ma i suoi compagni non sono da meno: da Joao Neves, Doué e Zaire-Emery, freschi vincitori della Champions League con il Psg, fino ad Arda Guler ed Endrick. Ma la domanda è: dove potrebbe arrivare una squadra del genere? Di seguito, la top 11 dei calciatori Under 21 che parteciperanno ai Mondiali.

TUTTI I CALCIATORI CONVOCATI AI MONDIALI