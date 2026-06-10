Mondiali 2026, i calciatori under 21 più preziosi: da Yamal a Joao Neves, la top 11
Una squadra con un'età media di 20 anni e piena di talento. Lamine Yamal guida il gruppo, ma i suoi compagni non sono da meno: da Joao Neves, Doué e Zaire-Emery, freschi vincitori della Champions League con il Psg, fino ad Arda Guler ed Endrick. Ma la domanda è: dove potrebbe arrivare una squadra del genere? Di seguito, la top 11 dei calciatori Under 21 che parteciperanno ai Mondiali.
- Squadra: Francia
- Valore di mercato: 30 milioni
- Squadra: Belgio
- Valore di mercato: 20 milioni
- Squadra: Croazia
- Valore di mercato: 60 milioni
- Squadra: Spagna
- Valore di mercato: 80 milioni
- Squadra: Inghilterra
- Valore di mercato: 70 milioni
- Squadra: Portogallo
- Valore di mercato: 140 milioni
- Squadra: Francia
- Valore di mercato: 80 milioni
- Squadra: Spagna
- Valore di mercato: 200 milioni
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 90 milioni
- Squadra: Francia
- Valore di mercato: 120 milioni
- Squadra: Brasile
- Valore di mercato: 40 milioni
- Risser (Francia): 30 mln
- Seys (Belgio): 20 mln
- Vuskovic (Croazia): 60 mln
- Cubarsì (Spagna): 80 mln
- O'Reilly (Inghilterra): 70 mln
- Joao Neves (Portogallo): 140 mln
- Zaire-Emery (Francia): 80 mln
- Yamal (Spagna): 200 mln
- Guler (Turchia): 90 mln
- Doué (Francia): 120 mln
- Endrick (Brasile): 40 mln