 Mondiali 2026, calciatori under 21 più preziosi per valore di mercato. Top 11 | Sky Spor
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Mondiali 2026, i calciatori under 21 più preziosi: da Yamal a Joao Neves, la top 11

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Una squadra con un'età media di 20 anni e piena di talento. Lamine Yamal guida il gruppo, ma i suoi compagni non sono da meno: da Joao Neves, Doué e Zaire-Emery, freschi vincitori della Champions League con il Psg, fino ad Arda Guler ed Endrick. Ma la domanda è: dove potrebbe arrivare una squadra del genere? Di seguito, la top 11 dei calciatori Under 21 che parteciperanno ai Mondiali.

TUTTI I CALCIATORI CONVOCATI AI MONDIALI

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