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Mondiali 2026, la cerimonia di apertura a Città del Messico. FOTO

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La festa del calcio si intreccia con le tradizioni del Messico nella cerimonia inaugurale dei Mondiale 2026 all’Azteca. Un enorme mappamondo si trasforma nella Coppa del Mondo realizzata in papel picado, poi sul palco Shakira canta l’inno. Dopo l’ingresso delle 48 bandiere un po’ di Italia con l’esibizione di Andrea Bocelli

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