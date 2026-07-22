Introduzione

Sarà la 95a edizione del Campionato di B: al via Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cremonese, Empoli, Hellas Verona, Juve Stabia, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pisa, Sampdoria, Südtirol, Vicenza e Virtus Entella. Cremonese, Verona e Pisa sono le tre retrocesse dalla A. Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli le quattro promosse dalla C. Sarà un calendario asimmetrico, come nelle ultime tre stagioni, con quattro turni infrasettimanali e un turno natalizio. A breve scopriremo insieme tutte le 38 giornate

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