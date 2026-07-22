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Calendario Serie B, giornate e partite del campionato 2026/2027

Serie B

Introduzione

Sarà la 95a edizione del Campionato di B: al via Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cremonese, Empoli, Hellas Verona, Juve Stabia, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pisa, Sampdoria, Südtirol, Vicenza e Virtus Entella. Cremonese, Verona e Pisa sono le tre retrocesse dalla A. Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli le quattro promosse dalla C. Sarà un calendario asimmetrico, come nelle ultime tre stagioni, con quattro turni infrasettimanali e un turno natalizio. A breve scopriremo insieme tutte le 38 giornate

 

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Quello che devi sapere

Le date da sapere della Serie B 2026/27

  • Prima giornata 22 agosto 2026 
  • Pause Nazionali dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 novembre al 17 novembre 2026, dal 22 marzo al 30 marzo 2027
  • Turni infrasettimanali 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027
  • Turno natalizio 27 dicembre 2026
  • Sosta invernale dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027
  • Ultima giornata 14-16 maggio 2027

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Le 20 squadre della Serie B 2026/27

  • Arezzo
  • Ascoli
  • Avellino
  • Benevento
  • Carrarese
  • Catanzaro
  • Cesena
  • Cremonese
  • Empoli
  • Hellas Verona
  • Juve Stabia
  • Mantova
  • Modena
  • Padova
  • Palermo
  • Pisa
  • Sampdoria
  • Südtirol
  • Vicenza
  • Virtus Entella

 

Cremonese, Verona e Pisa sono le tre retrocesse dalla A. Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli le quattro promosse dalla C. 

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Le regole della prossima Serie B

Sarà la 95a edizione del Campionato di B. Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (cioè sarà un calendario asimmetrico). Previsto un turno natalizio, quattro turni infrasettimanali, tre pause nazionali e una sosta invernale. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte. 

 

Come sempre, i primi due posti valgono la promozione diretta in A, mentre le squadre piazzate dalla posizione 3 alla posizione 8 si gocheranno la terza promozione tramite playoff. Ultime 3 retrocesse in C, mentre quartultima e quintultima si giocheranno la salvezza ai playout

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