Introduzione
Sarà la 95a edizione del Campionato di B: al via Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cremonese, Empoli, Hellas Verona, Juve Stabia, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pisa, Sampdoria, Südtirol, Vicenza e Virtus Entella. Cremonese, Verona e Pisa sono le tre retrocesse dalla A. Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli le quattro promosse dalla C. Sarà un calendario asimmetrico, come nelle ultime tre stagioni, con quattro turni infrasettimanali e un turno natalizio. A breve scopriremo insieme tutte le 38 giornate
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Quello che devi sapere
Le date da sapere della Serie B 2026/27
- Prima giornata 22 agosto 2026
- Pause Nazionali dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 novembre al 17 novembre 2026, dal 22 marzo al 30 marzo 2027
- Turni infrasettimanali 27 ottobre, 24 novembre, 8 dicembre 2026 e 2 marzo 2027
- Turno natalizio 27 dicembre 2026
- Sosta invernale dal 28 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027
- Ultima giornata 14-16 maggio 2027
Le 20 squadre della Serie B 2026/27
- Arezzo
- Ascoli
- Avellino
- Benevento
- Carrarese
- Catanzaro
- Cesena
- Cremonese
- Empoli
- Hellas Verona
- Juve Stabia
- Mantova
- Modena
- Padova
- Palermo
- Pisa
- Sampdoria
- Südtirol
- Vicenza
- Virtus Entella
Cremonese, Verona e Pisa sono le tre retrocesse dalla A. Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli le quattro promosse dalla C.
Le regole della prossima Serie B
Sarà la 95a edizione del Campionato di B. Come già nel corso delle ultime tre stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (cioè sarà un calendario asimmetrico). Previsto un turno natalizio, quattro turni infrasettimanali, tre pause nazionali e una sosta invernale. Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte.
Come sempre, i primi due posti valgono la promozione diretta in A, mentre le squadre piazzate dalla posizione 3 alla posizione 8 si gocheranno la terza promozione tramite playoff. Ultime 3 retrocesse in C, mentre quartultima e quintultima si giocheranno la salvezza ai playout.