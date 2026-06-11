Dopo 16 anni, il Mondiale di calcio verrà aperto ancora da una sfida tra Messico e Sudafrica. Stavolta però non si giocherà a Johannesburg, ma allo stadio Azteca di Città del Messico. Nella notte l'altro match del girone A tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Ecco le probabili formazioni delle prime due partite dei Mondiali 2026. Il milanista Gimenez e il portiere Ochoa sono destinati alla panchina
MONDIALI 2026: LE FORMAZIONI TIPO - GLI STADI E LE LORO STORIE
- Gruppo A: MESSICO-SUDAFRICA - Giovedì 11 giugno ore 21
- Gruppo A: COREA DEL SUD-REPUBBLICA CECA - Venerdì 12 giugno ore 4
- Messico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Fidalgo; Alvarado, Jimenez, Quinones. All. Aguirre
- Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Appollis, Mofokeng, Moremi; Foster. All. Broos
- Corea del Sud (3-4-2-1): Kim Seunggyu; Kim Minjae, Lee Hanbeom, Lee Gihyuk; Seol Youngwoo, Lee Taeseok, Hwang Inbeom, Paik Seungho; Lee Kangin, Lee Jaesung; Son Heungmin. All. Hong Myungbo
- Repubblica Ceca (3-4-2-1): Kovar; Doudera, Holes, Krejci; Coufal, Soucek, Sadilek, Zeleny; Hlozek, Sulc; Schick. All. Koubek