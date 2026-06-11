Dopo 16 anni, il Mondiale di calcio verrà aperto ancora da una sfida tra Messico e Sudafrica. Stavolta però non si giocherà a Johannesburg, ma allo stadio Azteca di Città del Messico. Nella notte l'altro match del girone A tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Ecco le probabili formazioni delle prime due partite dei Mondiali 2026. Il milanista Gimenez e il portiere Ochoa sono destinati alla panchina

MONDIALI 2026: LE FORMAZIONI TIPO - GLI STADI E LE LORO STORIE