 Probabili formazioni Mondiali 2026 delle partite di oggi: le ultime news | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news sulle partite di oggi

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Dopo 16 anni, il Mondiale di calcio verrà aperto ancora da una sfida tra Messico e Sudafrica. Stavolta però non si giocherà a Johannesburg, ma allo stadio Azteca di Città del Messico. Nella notte l'altro match del girone A tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Ecco le probabili formazioni delle prime due partite dei Mondiali 2026. Il milanista Gimenez e il portiere Ochoa sono destinati alla panchina

MONDIALI 2026: LE FORMAZIONI TIPO - GLI STADI E LE LORO STORIE

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