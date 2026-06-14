L'Australia batte la Turchia di Vincenzo Montella 2-0 nella gara del gruppo D dei Mondiali. Irankunda sblocca il match al 27', poi Metcalfe raddoppia i conti al 75'. Australia in testa al girone D accanto agli Stati Uniti
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- Al 27' l'Australia sblocca la partita con Nestory Irankunda. Lancio lungo che raccoglie Irankunda, taglio verso l'interno e palla piazzata sul primo palo
- Poi il raddoppio al 75'. Metcalfe batte Cakir con un sinistro a fil di palo