Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: in campo otto squadreDAY 4
Nella quarta giornata dei Mondiali scenderanno in campo quattro otto squadre. A iniziare, alle 19:00, saranno Germania e Curacao, seguite da Olanda-Giappone (22:00) e Costa d'Avorio-Ecuador (1:00). Per concludere, alle 4:00, sarà il turno di Svezia e Tunisia. Qui calendario e orari delle partite
Dopo le emozioni di Qatar-Svizzera, Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Australia-Turchia, i Mondiali 2026 continuano. Nella quarta giornata scenderanno in campo altre quattro partite, a cominciare da Germania-Curacao, in programma alle 19:00 allo stadio di Houston e valida per il Gruppo E. Alle 22:00, invece, sarà il turno di Olanda-Giappone, match che andrà in scena allo stadio di Dallas e valido per il Gruppo F.
Le altre due partite nella notte
Nella notte domenica e lunedì, invece, a Filadelfia all'1:00 giocheranno Costa d'Avorio e Ecuador, seconda sfida del Gruppo E. Alle 4:00, invece, a Monterrey in Canada, sarà il turno di Australia-Tunisia, secondo incontro del Gruppo F.
Mondiali, le partite in programma oggi
- GRUPPO E: GERMANIA-CURACAO domenica 14 giugno ore 19:00
- GRUPPO F: OLANDA-GIAPPONE domenica 14 giugno ore 22:00
- GRUPPO E: COSTA D'AVORIO-ECUADOR lunedì 15 giugno ore 01:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO F: SVEZIA-TUNISIA lunedì 15 giugno ore 04:00 (data e orario italiano)