Nella quarta giornata dei Mondiali scenderanno in campo quattro otto squadre. A iniziare, alle 19:00, saranno Germania e Curacao, seguite da Olanda-Giappone (22:00) e Costa d'Avorio-Ecuador (1:00). Per concludere, alle 4:00, sarà il turno di Svezia e Tunisia. Qui calendario e orari delle partite

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