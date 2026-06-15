Mondiali 2026, Francia-Senegal: le probabili formazioni
Esordio in vista per la Francia di Deschamps, che martedì 16 giugno alle 21 sfida il Senegal a New York. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con 4 attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembelé insieme con Mbappé. Diversi dubbi in difesa e a centrocampo, invece, per Pape Thiaw nel Senegal
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: KOUNDÉ
- Difensore centrale: UPAMECANO
- Difensore centrale: SALIBA
- Terzino sinistro: THEO HERNANDEZ
- Centrocampista centrale: TCHOUAMENI
- Centrocampista centrale: RABIOT
- Esterno destro: OLISE
- Trequartista: DOUÉ
- Esterno sinistro: MBAPPÉ
- Attaccante: DEMBELÉ
- Come nell'ultima amichevole pre-Mondiali con l'Irlanda del Nord, Deschamps dovrebbe confermare l'attacco in formato super con Olise, Doué e Mbappé alle spalle di Dembelé.
- Nonostante i problemi fisici di fine stagione, Saliba dovrebbe essere confermato al centro della difesa insieme ad Upamecano.
- Ballottaggi sulle fasce per Thiaw, che deve scegliere due giocatori tra Diatta, Antoine Mendy, Jakobs e Diouf per affiancare Koulibaly e Niakhaté in difesa.
- Un dubbio anche a centrocampo, con Diarra e Pape Sarr che si giocano la titolarità insieme a Gana Gueye e Camara.
- Pochi dubbi, invece, in attacco, con il tridente Ismaila Sarr-Jackson-Manè che dovrebbe giocare dal 1'.