Mondiali 2026, probabili formazioni: le ultime news su Spagna-Capo Verde e Belgio-Egitto
Altra giornata di Mondiali e altre quattro partite tra lunedì e la notte tra lunedì e martedì. In campo due big: la Spagna contro Capo Verde e il Belgio contro l'Egitto. Seguono Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Lamine Yamal e Nico Williams sono tornati ad allenarsi in gruppo, ma non dovrebbero venire rischiati dal 1'. Nel Belgio, gli 'italiani' De Bruyne e Lukaku vanno verso la titolarità
- Spagna-Capo Verde (gruppo H) - ore 18
- Belgio-Egitto (gruppo G) - ore 21
- Arabia Saudita-Uruguay (gruppo H) - ore 00
- Iran-Nuova Zelanda (gruppo G) - ore 3
- SPAGNA (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Torres, Oyarzabal, Baena. All. de la Fuente
- CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Livramento. All. Brito
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. All. Garcia
- EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Trezeguet, Zizo; Marmoush. All. Hassan
- ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Bu; Kanno, Al-Khaibari; N. Al-Dawsari, Al-Juwayr, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan. All. Donis
- URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araujo; Vinas, Nunez. All. Bielsa
- IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi; Ezatolahi, Razzaghinia; Mohebi, Ghoddos, Ghayedi; Taremi. All. Ghalenoei
- NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. All. Bazeley