Altra giornata di Mondiali e altre quattro partite tra lunedì e la notte tra lunedì e martedì. In campo due big: la Spagna contro Capo Verde e il Belgio contro l'Egitto. Seguono Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Lamine Yamal e Nico Williams sono tornati ad allenarsi in gruppo, ma non dovrebbero venire rischiati dal 1'. Nel Belgio, gli 'italiani' De Bruyne e Lukaku vanno verso la titolarità

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