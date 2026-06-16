Esordio "in notturna" per l'Argentina campione in carica, che alle 3 della notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sfida l'Algeria a Kansas City nella gara inaugurale del gruppo J. Scaloni deve decidere chi parte dal primo minuto tra Alvarez e Lautaro Martinez (l'interista è in vantaggio): Petkovic si affida alla certezza Mahrez in attacco, mentre ha qualche problema in più in difesa
- Portiere: EMILIANO MARTINEZ
- Terzino destro: MOLINA
- Difensore centrale: OTAMENDI
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Terzino sinistro: MEDINA
- Esterno destro: DE PAUL
- Centrocampista centrale: ENZO FERNANDEZ
- Centrocampista centrale: MAC ALLISTER
- Esterno sinistro: ALMADA
- Attaccante: MESSI
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Julian Alvarez e Lautaro Martinez si giocano una maglia da titolare al fianco di Messi.
- Un dubbio anche in difesa, con Lisandro Martinez che potrebbe giocare sia come terzino sinistro che come centrale di difesa: in questo caso, è pronto Medina a occupare la fascia sinistra
- Recuperato in porta il Dibu Martinez, che era alle prese con una frattura al dito rimediata prima della finale di Europa League.
- Petkovic punta sul veterano Mahrez e gli affianca Maza e Amoura per supportare al meglio Gouiri in attacco.
- Senza l'infortunato Bensebaini, dovrebbe essere Samir Chergui, difensore del Paris Fc, a prendere il suo posto in difesa.
- Dubbi anche in porta, con Luca Zidane che dovrebbe giocare dall'inizio nonostante stia recuperando dalla frattura della mandibola