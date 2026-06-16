Esordio "in notturna" per l'Argentina campione in carica, che alle 3 della notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sfida l'Algeria a Kansas City nella gara inaugurale del gruppo J. Scaloni deve decidere chi parte dal primo minuto tra Alvarez e Lautaro Martinez (l'interista è in vantaggio): Petkovic si affida alla certezza Mahrez in attacco, mentre ha qualche problema in più in difesa

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