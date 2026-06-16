Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Iraq-Norvegia e Francia-Senegal
La sesta giornata dei Mondiali vedrà in campo otto squadre. Le prime a scendere in campo saranno Francia e Senegal (21:00), seguite da Iraq-Norvegia (00:00), entrambe valide per il Gruppo I. Nella notte, poi, sarà il turno delle partite del Gruppo J: Argentina-Algeria (03.00) e Austria-Giordania (06:00)
- GRUPPO I: FRANCIA-SENEGAL martedì 16 giugno ore 21:00
- GRUPPO I: IRAQ-NORVEGIA martedì 16 giugno ore 00:00
- GRUPPO J: ARGENTINA-ALGERIA mercoledì 17 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO J: AUSTRIA-GIORDANIA mercoledì 17 giugno ore 06:00 (data e orario italiano)
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé; Dembelé. Ct. Deschamps
- SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, P. Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson. Ct. Thiaw
- IRAQ (4-2-3-1): Hassan; Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Bayesh, Jasim, Al-Hamadi; Hussein. Ct Arnold
- NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
- ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez. All. Scaloni
- ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Bouadoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri. Ct. Petkovic
- AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic. Ct. Rangnick
- GIORDANIA (3-4-2-1): Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri. Ct. Sellami