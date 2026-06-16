 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Iraq-Norvegia e Francia-Senegal

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La sesta giornata dei Mondiali vedrà in campo otto squadre. Le prime a scendere in campo saranno Francia e Senegal (21:00), seguite da Iraq-Norvegia (00:00), entrambe valide per il Gruppo I. Nella notte, poi, sarà il turno delle partite del Gruppo J: Argentina-Algeria (03.00) e Austria-Giordania (06:00)

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