Alle 22, all'AT&T Stadium di Arlington (Texas), andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco: le probabili formazioni
- Portiere: PICKFORD
- Terzino destro: JAMES
- Difensore centrale: STONES
- Difensore centrale: KONSA
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista centrale: ANDERSON
- Centrocampista centrale: RICE
- Ala destra: MADUEKE
- Trequartista centrale: BELLINGHAM
- Ala sinistra: GORDON
- Attaccante: KANE
- L'allenatore deve fare i conti con alcuni giocatori non al meglio: come Saka, che non ha i 90 minuti nelle gambe e dovrebbe partire dalla panchina per far posto a Madueke;
- sulla sinistra ci sarà Gordon, con Bellingham favorito su Rogers per giocare alle spalle di Kane;
- in difesa probabile la coppia Stones-Konsa, provata nell'ultima amichevole, ma scalpita Guehi
- Portiere: LIVAKOVIC
- Difensore centrale di destra: SUTALO
- Difensore centrale: VUSKOVIC
- Difensore centrale di sinistra: GVARDIOL
- Esterno destro: STANISIC
- Centrocampista centrale: MODRIC
- Centrocampista centrale: KOVACIC
- Esterno sinistro: PERISIC
- Trequartista: P. SUCIC
- Trequartista: BATURINA
- Attaccante: MUSA
- In attacco Musa è avanti nel ballottaggio con Kramaric;
- il centrocampo è quello vecchia scuola, con Modric-Kovacic in mezzo e Perisic a sinistra;
- il leader centrale nel trio dietro sarà Vuskovic