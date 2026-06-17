Il Portogallo debutta ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo con una rosa ricca di qualità ed esperienza. Tutti gli occhi saranno su Cristiano Ronaldo, pronto a iniziare la sua sesta Coppa del Mondo e a guidare l'attacco della squadra di Roberto Martinez. A Houston il primo impegno del Gruppo K, completato da Uzbekistan e Colombia: ecco le probabili formazioni
- Portiere: DIOGO COSTA
- Terzino sinistro: DIOGO DALOT
- Difensore centrale: RENATO VEIGA
- Difensore centrale: GONCALO INACIO
- Terzino sinistro: NUNO MENDES
- Centrocampista centrale: JOAO NEVES
- Centrocampista centrale: BRUNO FERNANDES
- Centrocampista centrale: VITINHA
- Ala destra: BERNARDO SILVA
- Attaccante centrale: CRISTIANO RONALDO
- Ala sinistra: JOAO FELIX
- PORTOGALLO (4-3-3) probabile formazione: Diogo Costa; Dalot, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. All. Roberto Martinez