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Portogallo-Congo, le probabili formazioni ai Mondiali 2026

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Il Portogallo debutta ai Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo con una rosa ricca di qualità ed esperienza. Tutti gli occhi saranno su Cristiano Ronaldo, pronto a iniziare la sua sesta Coppa del Mondo e a guidare l'attacco della squadra di Roberto Martinez. A Houston il primo impegno del Gruppo K, completato da Uzbekistan e Colombia: ecco le probabili formazioni

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