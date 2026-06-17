Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia
La settima giornata dei Mondiali vedrà in campo otto squadre. Le prime a scendere in campo saranno Portogallo e Congo (19.00), seguite da Inghilterra-Croazia (22.00). Nella notte, poi, sarà il turno di Ghana-Panama (01.00) e Uzbekistan-Colombia (04-00). Le probabili formazioni
- GRUPPO K: PORTOGALLO-CONGO mercoledì 17 giugno ore 19:00
- GRUPPO L: INGHILTERRA-CROAZIA mercoledì 17 giugno ore 22:00
- GRUPPO L: GHANA-PANAMA giovedì 18 giugno ore 01:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO K: UZBEKISTAN-COLOMBIA giovedì 18 giugno ore 04:00 (data e orario italiano)
- PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Ct. Martinez
- R.D. CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu. Ct. Desabre
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
- CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuksovic, Gvardiol; Stanisic, Kovacic, Modric, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. Ct. Dalic
- GHANA (4-5-1): Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi, Nuamah, Boakye, Semenyo; Ayew
- PANAMA (3-4-3): Mosquera; Farina, Escobar, Cordoba; Murillo, Harvey, Godoy, Davis; Barcenas, Fajardo, Diaz. Ct. Christiansen
- UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov. Ct. Cannavaro
- COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Lerma, Rios; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez. Ct Lorenzo