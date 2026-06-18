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I gol di Haaland ai Mondiali causano un "terremoto" in Norvegia

Mondiali

Esultare così tanto per un gol da far tremare la terra? Sì, è possibile. È quello che è accaduto a Bergen in occasione dell'esordio al Mondiale della Norvegia contro l'Iraq. Come evidenziato da Norsar, fondazione di ricerca norvegese specializzata in sismologia e monitoraggio sismico, le urla di gioia e i movimenti dei tifosi hanno provocato delle vibrazioni nel terreno. Le più forti? Quelle corrispondenti al momento dei gol di Haaland

MONDIALI: CLASSIFICHE - MARCATORI - MVP

Qualcuno a Bergen si è spaventato durante la notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno. O forse nessuno si è accorto di nulla perché tutti stavano vedendo la prima partita ai Mondiali della Norvegia dopo 28 anni, contro l'Iraq. In pochi si saranno resi conto di aver provocato un terremoto, anzi più terremoti, quando l'idolo Erling Braut Haaland ha segnato le reti dell'1-0 e del 2-1. Lo ha segnalato Norsar, fondazione di ricerca norvegese specializzata in sismologia e monitoraggio sismico. Secondo l'istituto, le urla di gioia e i movimenti dei tifosi hanno causato delle vibrazioni nel terreno, rilevate dai sismometri particolarmente sensibili. Le più forti, come dimostra il grafico qui sotto, sono avvenute in occasione dei gol della nazionale, in particolar modo di quelli del bomber del Manchester City. 

Norvegia

Haaland come Ed Sheeran: fa tremare i fan e la terra

Con la partita iniziata alla mezzanotte locale a Bergen, così come in Italia, si nota l'impennata più rilevante attorno a 00:30, quando Haaland ha segnato il gol del primo vantaggio (al 29'). Altre scosse sono poi arrivate sul gol del 2-1, e su quello del 3-1, quando il difensore del Genoa Ostigard ha fatto capire che il coraggioso e brillante Iraq non sarebbe più riuscito a rimontare nonostante le tante occasioni create. I segnali sono stati registrati dal sismometro dell'Università di Bergen, una stazione che fa parte della Rete Sismica Nazionale Norvegese (NNSN). L'Istituto ha spiegato nel suo comunicato ufficiale che "quando molte persone reagiscono simultaneamente a momenti sportivi importanti, i movimenti combinati possono creare vibrazioni nel terreno che vengono registrate da sismometri sensibili". Alcuni precedenti c'erano già stati: "Nell'estate del 2025, le stazioni sismiche hanno registrato segnali anche dai concerti di Ed Sheeran all'Ullevaal Stadion, dove decine di migliaia di spettatori hanno generato vibrazioni misurabili nel terreno".

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