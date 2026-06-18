Esultare così tanto per un gol da far tremare la terra? Sì, è possibile. È quello che è accaduto a Bergen in occasione dell'esordio al Mondiale della Norvegia contro l'Iraq. Come evidenziato da Norsar, fondazione di ricerca norvegese specializzata in sismologia e monitoraggio sismico, le urla di gioia e i movimenti dei tifosi hanno provocato delle vibrazioni nel terreno. Le più forti? Quelle corrispondenti al momento dei gol di Haaland

Qualcuno a Bergen si è spaventato durante la notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno. O forse nessuno si è accorto di nulla perché tutti stavano vedendo la prima partita ai Mondiali della Norvegia dopo 28 anni, contro l'Iraq. In pochi si saranno resi conto di aver provocato un terremoto, anzi più terremoti, quando l'idolo Erling Braut Haaland ha segnato le reti dell'1-0 e del 2-1. Lo ha segnalato Norsar, fondazione di ricerca norvegese specializzata in sismologia e monitoraggio sismico. Secondo l'istituto, le urla di gioia e i movimenti dei tifosi hanno causato delle vibrazioni nel terreno, rilevate dai sismometri particolarmente sensibili. Le più forti, come dimostra il grafico qui sotto, sono avvenute in occasione dei gol della nazionale, in particolar modo di quelli del bomber del Manchester City.