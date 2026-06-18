Quest'anno i tifosi di calcio stanno spendendo migliaia di dollari per i biglietti delle partite dei Mondiali, ma quattro sostenitori della Scozia hanno ricevuto un grande aiuto per le loro spese dopo aver vinto più di 10.000 dollari a una lotteria durante una partita di baseball a Boston. I quattro - due coppie padre/figlio - hanno acquistato i numeri vincenti domenica allo stadio dei Boston Red Sox, gremito di membri della Tartan Army, il giorno dopo che la Scozia aveva festeggiato la sua prima partita ai Mondiali dopo 28 anni con una vittoria per 1-0 contro Haiti, come riportato dalla BBC. "Abbiamo controllato al nono inning. Abbiamo dovuto ricontrollare", ha detto uno dei figli, Paul Innes, dopo aver ricevuto il premio di 10.677 dollari. "I numeri corrispondevano. Credo che abbiamo controllato tre o quattro volte. È surreale. Non me ne sono ancora reso conto". La Scozia giocherà contro il Marocco al Boston Stadium di Foxborough, vicino a Boston, venerdì, e sarà nuovamente sostenuta da decine di migliaia di tifosi.