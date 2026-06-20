Escluso dai convocati dell'Inghilterra ai Mondiali, Harry Maguire è diventato protagonista proprio a New York senza però scendere in campo. Il difensore del Manchester United è stato ripreso dai fan mentre distribuiva figurine, attività legata all'album del Mondiale. E approfittando del viaggio negli States, ha partecipato al podcast di Gary Lineker e incontrato alcuni tifosi dei Red Devils

" Sono rimasto scioccato e devastato dalla decisione. Non ho mai amato niente come indossare quella maglia e rappresentare il mio Paese. Auguro ai giocatori tutto il meglio per quest'estate". In poche parole chi aveva manifestato tutto il suo dispiacere era stato Harry Maguire, 33enne difensore escluso dai convocati dell' Inghilterra d i Tuchel per il Mondiale. Punto fermo dei 'Tre Leoni' negli ultimi anni, lui che accumulato 7 gol e 66 presenze in Nazionale, il centrale del Manchester United si è visto costretto a vivere un'estate da spettatore. Ma, con enorme sorpresa dei tifosi, si è appena preso la scena da protagonista proprio negli Stati Uniti senza nemmeno scendere in campo.

Dalle figurine al golf

Alcuni giovani fan lo hanno infatti immortalato in un video che ha fatto il giro dei social. Ecco Maguire a Rockefeller Center all'interno di un furgoncino, dove ha distribuito e venduto figurine. Nient'altro che un evento promozionale legato all'album Panini del Mondiale, ruolo legato a doppio filo al podcast "The Rest is Football" di Gary Lineker al quale ha partecipato. Ma il viaggio negli States del giocatore non si è esaurito qui: Harry ha infatti incontrato i tifosi del Manchester United a Times Square intrattenendosi tra aneddoti e risate. E si è ritagliato del tempo anche per una sua grande passione, il golf. Non era un campo da calcio, certo è che Maguire è stato a suo modo protagonista ai Mondiali.