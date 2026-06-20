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Turchia eliminata dal Mondiale, Montella: "Dispiace molto, ma al destino non si sfugge"

turchia fuori

La Turchia è eliminata dal Mondiale. Decisiva la sconfitta contro il Paraguay per 0-1. Gli uomini di Montella pagano la poca precisione sotto porta, con 0 gol segnati a fronte di 62 tiri nelle prime due gare. "Una cosa del genere capita una volta ogni 50 partite, a noi è successo due volte consecutive. Mi dispiace moltissimo, ma al destino non si sfugge" le parole del ct turco

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La Turchia è aritmeticamente eliminata dal Mondiale. Decisivo il secondo ko consecutivo (0-1 per il Paraguay). "Mi dispiace moltissimo. La nostra nazione nutriva grandi aspettative. Anche noi avevamo delle aspettative. Mi dispiace molto anche a nome della Federazione calcistica turca. So come funzionano le cose". Ha esordito così Vincenzo Montella in conferenza stampa dopo la sconfitta.

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0 gol e 62 tiri, Montella: "Capita una volta ogni 50 partite"

La squadra di Montella non è riuscita a segnare nonostante 62 tiri in porta nelle prime due partite di questa edizione dei Mondiali, il maggior numero di tentativi senza gol in un arco di due partite nella storia della competizione (dal 1966). "Sono nel mondo del calcio professionistico da 35 anni. Normalmente, una partita del genere capita una volta ogni 50 partite, ma è sorprendente che sia successa in due partite consecutive. Ci sono stati 62 tiri in due partite. Non sto nemmeno parlando delle percentuali di possesso palla. Il destino non era dalla nostra parte. Ho detto ai miei giocatori che hanno dato il massimo in campo e che dovrebbero tenere la testa alta. Non c'è modo di sfuggire al destino", ha concluso Montella in conferenza.

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