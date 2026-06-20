0 gol e 62 tiri, Montella: "Capita una volta ogni 50 partite"

La squadra di Montella non è riuscita a segnare nonostante 62 tiri in porta nelle prime due partite di questa edizione dei Mondiali, il maggior numero di tentativi senza gol in un arco di due partite nella storia della competizione (dal 1966). "Sono nel mondo del calcio professionistico da 35 anni. Normalmente, una partita del genere capita una volta ogni 50 partite, ma è sorprendente che sia successa in due partite consecutive. Ci sono stati 62 tiri in due partite. Non sto nemmeno parlando delle percentuali di possesso palla. Il destino non era dalla nostra parte. Ho detto ai miei giocatori che hanno dato il massimo in campo e che dovrebbero tenere la testa alta. Non c'è modo di sfuggire al destino", ha concluso Montella in conferenza.