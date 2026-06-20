Il Brasile vince ma preoccupano le condizioni di Raphinha, uscito per infortunio. Questa sera sarà Olanda-Svezia a inaugurare la seconda giornata del Gruppo F, seguita poi alle 6.00 da Tunisia-Giappone. Alle 22.00 sarà invece il turno di Germania-Costa D'Avorio per il Gruppo E, stesso girone di Ecuador-Curacao. Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale

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