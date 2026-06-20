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Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte

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Il Brasile vince ma preoccupano le condizioni di Raphinha, uscito per infortunio. Questa sera sarà Olanda-Svezia a inaugurare la seconda giornata del Gruppo F, seguita poi alle 6.00 da Tunisia-Giappone. Alle 22.00 sarà invece il turno di Germania-Costa D'Avorio per il Gruppo E, stesso girone di Ecuador-Curacao. Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale

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L'espulsione di Almiron, la ricostruzione

Prima storica espulsione con la nuova regola che vieta ai giocatori di coprirsi la bocca. Qui la ricostruzione

Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regola

Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regola

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Ancelotti però sorride: Neymar torna contro la Scozia

Rischia di perdere Raphinha ma ritrova Neymar contro la Scozia: a confermarlo è lo stesso Ancelotti in conferenza stampa

Almiron espulso per essersi coperto la bocca

Nel recupero del primo tempo di Turchia-Paraguay, con i sudamericani in vantaggio 1-0, colpo di scena: viene espulso infatti Almiron. Dopo un momento di tensione tra le due squadre, l'arbitro viene richiamato al Var: il giocatore si copre la bocca mentre parla con un avversario

Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regola

Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regola

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Brasile, preoccupano le condizioni di Raphinha

L'attaccante del Barça preoccupa Ancelotti: al 40' del primo tempo Raphinha è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio probabilmente muscolare. Nelle prossime ore gli esami per capire l'entità del problema

Le pagelle di Brasile-Haiti

Cunha ripaga la fiducia di Ancelotti e con Vinicius Jr è il migliore in campo. Qui tutti i voti della sfida di Gianluigi Bagnulo

Le pagelle di Brasile-Haiti 3-0: le scelte di Ancelotti ripagate

Le pagelle di Brasile-Haiti 3-0: le scelte di Ancelotti ripagate

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Il Brasile risponde: 3-0 ad Haiti

Il Brasile di Ancelotti non fallisce l'obiettivo: contro Haiti finisce 3-0 con la doppietta di Cunha e il gol di Vinicius Jr. L'unica nota stonata per i verdeoro è l'infortunio di Raphinha, costretto a uscire nel finale del primo tempo: nelle prossime ore gli esami per capire l'entità

Il Brasile di Ancelotti non fallisce contro Haiti: doppietta Cunha e Vini Jr. Ma preoccupa l'infortunio di Raphinha

Il Brasile di Ancelotti non fallisce contro Haiti: doppietta Cunha e Vini Jr. Ma preoccupa l'infortunio di Raphinha

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Il Marocco batte la Scozia: ci pensa il solito Saibari

Un gol al secondo minuto decide la sfida tra Marocco e Scozia: Brhaim Diaz inventa per Saibari che non sbaglia con un destro potente. Una vittoria che conferma le qualità della squadra africana, che va più volte vicina al raddoppio: il racconto della partita

Scozia-Marocco 0-1: Saibari al primo minuto decide la partita

Scozia-Marocco 0-1: Saibari al primo minuto decide la partita

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