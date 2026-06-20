Il Brasile vince ma preoccupano le condizioni di Raphinha, uscito per infortunio. Questa sera sarà Olanda-Svezia a inaugurare la seconda giornata del Gruppo F, seguita poi alle 6.00 da Tunisia-Giappone. Alle 22.00 sarà invece il turno di Germania-Costa D'Avorio per il Gruppo E, stesso girone di Ecuador-Curacao. Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere:
- Brasile-Haiti 3-0: il racconto della partita
- Le pagelle di Brasile-Haiti
- Marocco, ci pensa Saibari: Scozia ko
- Stati Uniti-Australia 2-0: gli Usa superano i gironi
- Le pagelle di Stati Uniti-Australia
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L'espulsione di Almiron, la ricostruzione
Prima storica espulsione con la nuova regola che vieta ai giocatori di coprirsi la bocca. Qui la ricostruzione
Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regolaVai al contenuto
Ancelotti però sorride: Neymar torna contro la Scozia
Rischia di perdere Raphinha ma ritrova Neymar contro la Scozia: a confermarlo è lo stesso Ancelotti in conferenza stampa
Almiron espulso per essersi coperto la bocca
Nel recupero del primo tempo di Turchia-Paraguay, con i sudamericani in vantaggio 1-0, colpo di scena: viene espulso infatti Almiron. Dopo un momento di tensione tra le due squadre, l'arbitro viene richiamato al Var: il giocatore si copre la bocca mentre parla con un avversario
Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regolaVai al contenuto
Brasile, preoccupano le condizioni di Raphinha
L'attaccante del Barça preoccupa Ancelotti: al 40' del primo tempo Raphinha è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio probabilmente muscolare. Nelle prossime ore gli esami per capire l'entità del problema
Le pagelle di Brasile-Haiti
Cunha ripaga la fiducia di Ancelotti e con Vinicius Jr è il migliore in campo. Qui tutti i voti della sfida di Gianluigi Bagnulo
Le pagelle di Brasile-Haiti 3-0: le scelte di Ancelotti ripagateVai al contenuto
Il Brasile risponde: 3-0 ad Haiti
Il Brasile di Ancelotti non fallisce l'obiettivo: contro Haiti finisce 3-0 con la doppietta di Cunha e il gol di Vinicius Jr. L'unica nota stonata per i verdeoro è l'infortunio di Raphinha, costretto a uscire nel finale del primo tempo: nelle prossime ore gli esami per capire l'entità
Il Brasile di Ancelotti non fallisce contro Haiti: doppietta Cunha e Vini Jr. Ma preoccupa l'infortunio di RaphinhaVai al contenuto
Il Marocco batte la Scozia: ci pensa il solito Saibari
Un gol al secondo minuto decide la sfida tra Marocco e Scozia: Brhaim Diaz inventa per Saibari che non sbaglia con un destro potente. Una vittoria che conferma le qualità della squadra africana, che va più volte vicina al raddoppio: il racconto della partita