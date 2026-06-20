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Turchia-Paraguay 0-1: decide Galarza, espulso Almiron. La classifica del Gruppo D

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Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo, al secondo minuto, di Galarza. I suamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella, dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore nella storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata dal Mondiale

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