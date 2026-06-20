Turchia-Paraguay 0-1: decide Galarza, espulso Almiron. La classifica del Gruppo D
Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo, al secondo minuto, di Galarza. I suamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella, dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore nella storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata dal Mondiale
- Paraguay aggressivo a inizia partita, da un recupero a centrocampo nasce il gol con una serie di passaggi veloci che liberano Galarza al limite dell'area: il tiro è imprendibile
- Prima storica esplusione per la violazione della regola che vieta di corprirsi la bocca mentre si parla in campo. Il rosso è toccato al paraguaiano Almiron nei minuti di recupero del primo tempo della sfida contro la Turchia. La decisione dell'arbitro Barton dopo la revisione al Var
- Per il paraguiano inevitabile anche il premio di man of the match
- Un vero e proprio assedio quello della Turchia che però non è bastato, tra la solida difesa del Paraguay e le parate del portiere Gill
- Con la sconfitta contro il Paraguay la Turchia è eliminata dal Mondiale
- Dopo la sconfitta e l'eliminazione Montella non nasconde la delusione ma rivendica: "Sono molto orgoglioso dei ragazzi"