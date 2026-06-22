Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

Dodicesimo giorno dei Mondiali 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, lunedì 22 giugno, e la notte tra lunedì e martedì. Si parte con Argentina-Austria alle 19, poi Francia-Iraq alle 23. A seguire Norvegia-Senegal alle 2 e Giordania-Algeria alle 5. Qui calendario e programma
Possono già arrivare dei verdetti importanti dal Mondiale che continua con quattro sfide tra oggi e la notte italiana. La giornata si apre alle 19 con la sfida tra Argentina ed Austria del gruppo J. Alle 23 Francia-Iraq e alle 2 Norvegia-Senegal, entrambe del gruppo I. Alle 5 chiude il programma Giordania-Algeria nel gruppo dell'Argentina.
Mondiali, le partite in programma oggi
- GRUPPO J: ARGENTINA-AUSTRIA, lunedì 22 giugno ore 19.00
- GRUPPO I: FRANCIA-IRAQ, lunedì 22 giugno ore 23.00
- GRUPPO I: NORVEGIA-SENEGAL, martedì 23 giugno ore 02.00
- GRUPPO G: GIORDANIA-ALGERIA, martedì 23 giugno ore 05.00