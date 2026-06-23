Dimenticatevi di Guillermo Ochoa e Raul Jimenez: tutti gli occhi del Messico ai Mondiali 2026 sono per Merlin, la papera di due anni che è diventata la mascotte non ufficiale della competizione. Una fama grandissima nata per caso sui social, ma che ha portato Merlin e la sua famiglia a essere accolti dalla Presidente del Messico Claudia Sheinbaum. Dalla sua storia ai tacos di maiale: tutte le curiosità

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