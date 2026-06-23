Messico, tutti pazzi per 'Merlin la papera': accolta anche dalla presidente Sheinbaum
Dimenticatevi di Guillermo Ochoa e Raul Jimenez: tutti gli occhi del Messico ai Mondiali 2026 sono per Merlin, la papera di due anni che è diventata la mascotte non ufficiale della competizione. Una fama grandissima nata per caso sui social, ma che ha portato Merlin e la sua famiglia a essere accolti dalla Presidente del Messico Claudia Sheinbaum. Dalla sua storia ai tacos di maiale: tutte le curiosità
- È una papera e indossa una maglia della nazionale messicana, con tanto di "scarpette". Merlin è diventata la mascotte non ufficiale del Messico ai Mondiali 2026 per caso. Durante i festeggiamenti in strada dopo la vittoria per 2-0 contro il Sudafrica nella sfida di apertura della Coppa del Mondo, la buffa papera è stata vista aggirarsi per le strade della Capitale. È bastato questo per farla diventare una vera e propria super star
- Una fama così grande che la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum l'ha accolta nel Palazzo Nazionale, come se fosse una vera e propria superstar
- La presidente ha accarezzato la papera Merlin e si è intrattenuta con la famiglia proprietaria del pennuto
- La presidente nella conferenza stampa mattutina ha spiegato: "Oggi abbiamo portato la famiglia che ha Merlin come animale domestico, perché è stato un simbolo della Coppa del Mondo, un simbolo di ciò che le famiglie messicane rappresentano, di chi siamo come famiglie messicane, e questo è soprattutto ciò che il mondo sta vedendo oggi dal Messico". Inolte, Sheinbaum ha affermato che la famiglia di Merlin riceverà anche assistenza, senza però fornire altri dettagli
- Karla Gomez ha poi aggiunto: “Ci sentiamo molto onorati di essere qui con il Presidente, è un onore per noi essere qui davanti a lei e per il mondo intero poter vedere il lato più bello del Messico”
- Ma come ci è finita una papera in mezzo alle celebrazioni dei Mondiali? La papera ha due anni ed entrata a far parte della famiglia di Karla Gomez come un regalo di un cliente. La sua proprietaria l'ha descritta come il "capo" della sua attività di venditrice ambulante di bevande
- Nel corso della conferenza stampa, la padrona di Merlin ha rivelato che la papera segue una dieta equilibrata ma ha un vizio. La domenica, infatti, ama mangiare un taco di maiale.
- Merlin, inoltre, adora camminare in giro per la città. Per questo indossa delle scarpette, così da proteggere le sue piccole zampe palmate.