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Bayer Leverkusen, non solo Alajbegovic: i talenti valorizzati e ceduti dal club

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Kerim Alajbegovic è passato dal Bayer Leverkusen alla Juventus per 30 milioni di euro, con 2 milioni di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, diventando la 6^ cessione record della squadra tedesca. E' solito l'ultimo dei talenti valorizzati dal club tedesco e poi rivenduti a 'peso d'oro'. Di seguito la classifica completa (dati Transfermarkt). Spoiler: i primi due sono stati comprati per oltre 100 milioni di euro...

DA INSIDER: COME GIOCHERÀ LA JUVE CON ALAJBEGOVIC

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