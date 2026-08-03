Bayer Leverkusen, non solo Alajbegovic: i talenti valorizzati e ceduti dal club
Kerim Alajbegovic è passato dal Bayer Leverkusen alla Juventus per 30 milioni di euro, con 2 milioni di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, diventando la 6^ cessione record della squadra tedesca. E' solito l'ultimo dei talenti valorizzati dal club tedesco e poi rivenduti a 'peso d'oro'. Di seguito la classifica completa (dati Transfermarkt). Spoiler: i primi due sono stati comprati per oltre 100 milioni di euro...
- Venduto al West Ham per 17,80 milioni di euro
- Estate 2017
- Venduto alla Roma per 18 milioni di euro
- Estato 2000
- Venduto all'Hoffenheim per 18 milioni di euro
- Estato 2024
- Venduto all'Atalanta per 19,30 milioni di euro
- Estate 2025
- Venduto al Monaco per 20 milioni di euro
- Estate 2018
- Venduto al Lipsia per 20 milioni di euro
- Estate 2017
- Venduto al Bournemouth per 21 milioni di euro
- Estate 2025
- Venduto all'Atletico Madrid per 22 milioni di euro
- Estate 2026
- Venduto al Chelsea per 22 milioni di euro
- Estate 2013
- Venduto al Milan per 23,30 milioni di euro
- Estate 2017
- Venduto all'Arsenal per 25 milioni di euro
- Estate 2018
- Venduto al Borussia Dortmund per 25 milioni
- Estate 2019
- Venduto al Tottenham per 30 milioni di euro
- Estate 2015
- Venduto alla Juventus per 32 milioni di euro
- Estate 2026
- Venduto all'Aston Villa per 32 milioni di euro
- Estate 2021
- Venduto al Liverpool per 40 milioni di euro
- Estate 2025
- Venduto all'Arsenal per 40 milioni di euro
- Estate 2026
- Venduto all'Aston Villa per 55 milioni di euro
- Estate 2023
- Venduto al Chelsea per 100 milioni di euro
- Estate 2020
- Venduto al Liverpool per 125 milioni di euro
- Estate 2025