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Bellingham si copre la bocca con Ayew ai Mondiali: perché non è stato espulso

il motivo

In Inghilterra-Ghana Bellingham si è coperto la bocca parlando con Ayew, gesto che ai Mondiali può portare al rosso se usato per insulti, proteste o provocazioni. L'arbitro non è intervenuto perché il confronto è sembrato civile e Ayew non ha reagito né mostrato fastidio. Diverso il caso Almiron: lì la reazione di Muldur aveva portato al richiamo del VAR e all'espulsione in Turchia Paraguay

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Durante Inghilterra-Ghana, Jude Bellingham si è portato la mano davanti alla bocca mentre parlava con Jordan Ayew. Il gesto ha acceso le polemiche, soprattutto in Ghana, anche alla luce del precedente Almiron in Turchia-Paraguay. La regola FIFA prevede la sanzione quando il gesto viene usato per coprire insulti, proteste o provocazioni. In questo caso, però, è stata decisiva l'interpretazione dell'episodio: Ayew non è apparso infastidito e il dialogo è stato letto come un confronto civile tra avversari. Diversa la dinamica nel caso Almiron: il gesto era simile, ma la reazione di Muldur aveva spinto il VAR a richiamare l'arbitro all'on field review, con conseguente espulsione. 

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