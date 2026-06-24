In Inghilterra-Ghana Bellingham si è coperto la bocca parlando con Ayew, gesto che ai Mondiali può portare al rosso se usato per insulti, proteste o provocazioni. L'arbitro non è intervenuto perché il confronto è sembrato civile e Ayew non ha reagito né mostrato fastidio. Diverso il caso Almiron: lì la reazione di Muldur aveva portato al richiamo del VAR e all'espulsione in Turchia Paraguay

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