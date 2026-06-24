Bellingham si copre la bocca con Ayew ai Mondiali: perché non è stato espulsoil motivo
In Inghilterra-Ghana Bellingham si è coperto la bocca parlando con Ayew, gesto che ai Mondiali può portare al rosso se usato per insulti, proteste o provocazioni. L'arbitro non è intervenuto perché il confronto è sembrato civile e Ayew non ha reagito né mostrato fastidio. Diverso il caso Almiron: lì la reazione di Muldur aveva portato al richiamo del VAR e all'espulsione in Turchia Paraguay
Durante Inghilterra-Ghana, Jude Bellingham si è portato la mano davanti alla bocca mentre parlava con Jordan Ayew. Il gesto ha acceso le polemiche, soprattutto in Ghana, anche alla luce del precedente Almiron in Turchia-Paraguay. La regola FIFA prevede la sanzione quando il gesto viene usato per coprire insulti, proteste o provocazioni. In questo caso, però, è stata decisiva l'interpretazione dell'episodio: Ayew non è apparso infastidito e il dialogo è stato letto come un confronto civile tra avversari. Diversa la dinamica nel caso Almiron: il gesto era simile, ma la reazione di Muldur aveva spinto il VAR a richiamare l'arbitro all'on field review, con conseguente espulsione.