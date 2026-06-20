Turchia-Paraguay, Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione con la nuova regola
Prima storica esplusione per la violazione della regola che vieta di corprirsi la bocca mentre si parla in campo. Il rosso è toccato al paraguaiano Almiron nei minuti di recupero del primo tempo della sfida contro la Turchia. La decisione dell'arbitro Barton dopo la revisione al Var
- Minuti di recupero del primo tempo tra Turchia e Paraguay: momento di tensione tra le due squadre. Almiron, mentre discute con un avversario, si copre la bocca
- Il giocatore turco richiama subito l'attenzione, mimando davanti all'arbitro il gesto fatto dall'avversario
- L'arbitro di El Salvador, Ivan Barton, viene richiamato al Var. Secondo il nuovo protocollo dell'Ifab un giocatore può essere espulso se il gesto di coprirsi la bocca serve a nascondere insulti o comportamenti discriminatori oppure se viene interpretato come tentativo di evitare la lettura del labiale in situazioni sospette
- Dopo la revisione delle immagini, l'arbitro estrae il cartellino rosso
- Inutili i tentativi del giocatore di spiegare l'accaduto
- Mentre esce dal campo, Almiron si spiega con lo staff, mimando a sua volta il gesto incriminato
- Quella di Almiron è comunque un'espulsione che passa alla storia: è infatti il primo rosso da quando è stata introdotta questa nuova regola
- Almiron viene consolato dai compagni al momento dell'uscita dal campo