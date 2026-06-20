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Turchia-Paraguay, Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione con la nuova regola

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Prima storica esplusione per la violazione della regola che vieta di corprirsi la bocca mentre si parla in campo. Il rosso è toccato al paraguaiano Almiron nei minuti di recupero del primo tempo della sfida contro la Turchia. La decisione dell'arbitro Barton dopo la revisione al Var

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