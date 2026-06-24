Panama-Croazia 0-1: decide Budimir al 54', per Modirc & Co. prossimo avversario il Ghana
Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, la Croazia trova il successo contro Panama in una partita non brillante e complicata per Modric e compagni. Sfida decisa nella ripresa dal gol di Budimir, ex Crotone e Sampdoria. La selezione del Ct Dalic dovrà affrontare sabato il Ghana, potrebbe bastare il pareggio per andare ai sedicesimi di finale
- La Croazia vince la sua partita ai Mondiali 2026 e, dopo la sconfitta nel suo match inaugurale contro l'Inghilterra, in una poco brillante sfida del Girone L contro Panama la spunta 1-0 grazia al gol di Budimir: la rete decisiva dell'ex Crotone e Samp arriva al 54'. Ma per ora basta e avanza per mettere da parte i primi punti di questo Mondiale e celebrare nel migliore dei modi le 200 presenza in nazionale della sua stella Modric.
- I centroamericani costruiscono le migliori occasioni a circa metà del primo tempo, a cominciare dall' un uno-due tra Murillo e Martinez, ci fa seguito un tiro cross bloccato senza affanni dal portiere Livakovic. Poco dopo, cross del solito Murillo, ci arriva Rodriguez che colpisce di testa. Livakovic compie devia sulla traversa, ma la palla però era uscita prima del cross.
- Partita molto complicata per la Croazia, ma il guizzo decisivo arriva al 54'. Appena entrato al posto di Musa, Budimir sblocca. Ottima azione sulla destra di Pasalic che tacco innesca Stanisic: il difensore del Bayern trova lo spazio giusto e mette in mezzo la palla che Budimir nmon fallisce
- Il gol toglie pressione dalle spalle e dalle gambe della Croazia che ha l'occasione per raddoppiare al 57'. Pallone perso da Panama e Modric lancia Marko Pasalic che s'invola verso l'area avversaria e si trova a tu per tu Mosquera. Il portiere salva, poi la palla torna a Pasalic, ma la posizione defilata complica la conclusione.
- Il pubblico di Panama ci crede e incita senza risparmiarsi i propri beniamini, ma qualche imprecisione di troppo impedisce ai Los Canaleros di poter riaccendere il loro sogno Mondiale. L'ultima possibilità con un piazzato che al 93' Murillo spara alle stelle.
- La squadra del Ct Dalic ora è attesa dal Ghana (sabato 27 giugno): potrebbe bastare un pareggio per accedere ai sedicesimi di finale e, forse, anche una sconfitta le lascerebbe una chance con il ripescaggio. Per il Panama, classifica alla mano, il destino è già segnato: fuori dalla competizione.