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Panama-Croazia 0-1: decide Budimir al 54', per Modirc & Co. prossimo avversario il Ghana

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Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, la Croazia trova il successo contro Panama in una partita non brillante e complicata per Modric e compagni. Sfida decisa nella ripresa dal gol di Budimir, ex Crotone e Sampdoria. La selezione del Ct Dalic dovrà affrontare sabato il Ghana, potrebbe bastare il pareggio per andare ai sedicesimi di finale

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