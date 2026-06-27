"Forever". Una semplice parola che racchiude tutto, scritta sulla maglia di Abdoulaye Seck sotto a una foto di suo figlio. Il difensore del Senegal dopo l'assist contro l'Iraq non è andato a esultare con il resto della squadra, ma si è isolato dal gruppo e, quasi commosso, ha indicato il cielo. Il classe 1992 ha voluto ricordare così il suo bambino, morto pochi anni fa