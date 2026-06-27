Croazia-Ghana, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dalic schiera Budimir come riferimento offensivo con alle spalle Vlasic, Sucic e Baturina. In campo Kovacic con Modric. Perisic sulla sinistra in difesa. Queiroz con il tridente Sulemana, Ayew, Semenyo. Si gioca a Filadelfia. Calcio d'inizio alle 23
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Kovacic, Modric; Vlasic, Sucic, Baturina; Budimir. Ct. Dalic
GHANA (4-3-3): Asare; Seneya, Adjetei, Luckassen, Mensah; Partey, Owusu, Sibo; K. Sulemana, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
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Senegal-Iraq, Abdoulaye Seck ricorda il figlio: la commovente esultanza
"Forever". Una semplice parola che racchiude tutto, scritta sulla maglia di Abdoulaye Seck sotto a una foto di suo figlio. Il difensore del Senegal dopo l'assist contro l'Iraq non è andato a esultare con il resto della squadra, ma si è isolato dal gruppo e, quasi commosso, ha indicato il cielo. Il classe 1992 ha voluto ricordare così il suo bambino, morto pochi anni fa
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La formazione della Croazia sul profilo X della federcalcio croata
La Croazia si qualifica se... Spiegato dalla federcalcio croata
Le triplette più veloci ai Mondiali: Dembelé entra nella storia
La tripletta di Ousmane Dembélé contro la Norvegia entra di diritto nella storia dei Mondiali. L'attaccante della Francia ha firmato uno degli hat trick più rapidi di sempre nella competizione, completandolo entro il 32'. Ma non è l'unico record che ha battuto con questi tre gol... Ecco le triplette più veloci nella storia della Coppa del Mondo
Dembelé nella storia: con la sua tripletta eguaglia CR7 ed Eusebio ma non è la più veloce nella storia dei MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale
Il Belgio passa da primo nel girone G dopo la vittoria per 5-1 contro la Nuova Zelanda, affronterà una delle migliori terze. Secondo posto per l'Egitto che sfiderà l'Australia ai sedicesimi. La Spagna batte l'Uruguay 1-0 e chiude in testa nel gruppo H, Bielsa eliminato: la squadra di De La Fuente troverà una tra Austria e Algeria. Favola Capo Verde: si qualifica da seconda nel girone, adesso c'è la sfida contro l'Argentina di Messi. Qui la guida completa
Mondiali 2026, il tabellone inizia a prendere formaVai al contenuto
Ghana, le scelte di formazione
Anche Queiroz non vuoe difendersi e schiera il tridente composto da Sulemana, Ayew e Semenyo. In campo Partey a centrocampo con Owusu e Sibo. In difesa gioca Luckassen
Croazia, le scelte di formazione
Dalic opta per una formazione di qualità e a trazione anteriore. Davanti c'è Budimir e alle sue spalle un trio di grande tecnica composto da Vlasic, Sucic e Baturina. A centrocampo la coppia Modric-Kovacic
La formazione del Ghana in grafica
La formazione della Croazia in grafica
Le formazioni ufficiali
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic; Kovacic, Modric; Vlasic, Sucic, Baturina; Budimir. Ct. Dalic
GHANA (4-3-3): Asare; Seneya, Adjetei, Luckassen, Mensah; Partey, Owusu, Sibo; K. Sulemana, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Croazia e Ghana.
Croazia imbattuta ai Mondiali contro squadre africane
La Croazia è imbattuta nelle quattro partite di Coppa del Mondo contro nazionali africane (3 vittorie, 1 pareggio), con otto gol segnati e appena uno subito
Ghana seconda squadra con il ranking più basso affrontata dalla Croazia ai Mondiali
Il Ghana (65°) sarà la seconda nazionale con il ranking FIFA più basso affrontata dalla Croazia nella Coppa del Mondo, dopo la Russia nel 2018 (70°). I croati non hanno mai perso contro una formazione con un ranking di 40 o inferiore nella competizione (6 partite - 4 vittorie, 2 pareggi)
Croazia , una sola sconfitta nelle ultime otto nella fase a gironi dei Mondiali
La Croazia ha perso solo una delle ultime otto partite nella fase a gironi della Coppa del Mondo (5 vittorie, 2 pareggi), mantenendo la porta inviolata ben cinque volte nel periodo
Ghana reduce da due clean sheet a questi Mondiali
Dopo aver mantenuto la porta inviolata solo due volte in 15 partite ai Mondiali prima del 2026, il Ghana ha registrato due clean sheet in entrambe le gare in questa edizione. Nessuna nazionale africana è mai riuscita a mantenere la porta inviolata in tre match in una singola fase a gironi nella storia del torneo
Solo sei tiri effettuati dalla Croazia nel successo contro Panama
Nel successo per 1-0 contro Panama, la Croazia ha effettuato solo sei tiri, di cui due nello specchio: in nessun altro match vinto i croati hanno effettuato meno conclusioni sia totali che in porta ai Mondiali.
Baturina, sei dribbling completati contro Panama
Contro Panama, Martin Baturina ha completato 6 dribbling, record per un giocatore croato in una partita di Coppa del Mondo a partire da Davor Suker (7) contro la Germania nel 1998. Baturina è diventato il quinto giocatore a registrare almeno 7 falli subiti, 6 dribbling riusciti e 15 duelli vinti in una partita ai Mondiali nel XXI secolo - prima di lui l'ultimo a riuscirci era stato Eden Hazard del Belgio contro il Brasile nel 2018.
I numeri sui contrasti di Senaya
Nel pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra, Marvin Senaya ha effettuato sette contrasti, il numero più alto mai registrato da un giocatore del Ghana in una partita nella Coppa del Mondo.
Modric e Perisic a caccia della 20^ presenza mondiale
Luka Modric e Ivan Perisic (entrambi 19 fin qui) potrebbero collezionare 20 presenze da titolari ai Mondiali; solo tre nazionali hanno avuto più di un calciatore con almeno 20 gare dal primo minuto nella Coppa del Mondo: Germania (5), Argentina (3) e Polonia (2).
Quindici panchine ai Mondiali per Carlos Queiroz
Il commissario tecnico del Ghana Carlos Queiroz ha allenato in 15 partite ai Mondiali (4 Portogallo, 9 Iran, 2 Ghana), con 29 gol complessivi (15 fatti e 14 subiti), una media di 1.93 a partita. Si tratta della seconda media più bassa tra gli allenatori con più di 10 partite nella Coppa del Mondo, dietro solo a Sven-Göran Eriksson (1.85 – 24 reti totali in 13 partite).