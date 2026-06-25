Quindicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre sei partite in programma tra oggi, 25 giugno, e la notte tra giovedì e venerdì. Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: le partite dello stesso gruppo si giocano in contemporanea per garantire regolarità. Alle 22 spazio a Curacao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania, all'1 tocca a Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, mentre alle 4 si chiude con Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Qui il calendario e il programma