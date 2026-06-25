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Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi 25 giugno

Mondiali

Quindicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre sei partite in programma tra oggi, 25 giugno, e la notte tra giovedì e venerdì. Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: le partite dello stesso gruppo si giocano in contemporanea per garantire regolarità. Alle 22 spazio a Curacao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania, all'1 tocca a Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, mentre alle 4 si chiude con Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Qui il calendario e il programma

Dopo le emozioni dell'ultima giornata, il Mondiale prosegue con nuovi verdetti in arrivo. Oggi si chiudono altri tre gironi con partite in contemporanea a coppie. Alle 22 si giocano le due sfide del gruppo E: Curacao-Costa d'Avorio al Philadelphia Stadium ed Ecuador-Germania al New York New Jersey Stadium.

Le partite della notte

Nella notte italiana sarà poi il turno del gruppo F e del gruppo D. All'1 si giocheranno Tunisia-Olanda a Kansas City e Giappone-Svezia al Dallas Stadium. Alle 4, invece, spazio alle due gare del gruppo D: Turchia-Stati Uniti al Los Angeles Stadium e Paraguay-Australia al San Francisco Bay Area Stadium. Sei partite decisive per definire classifiche finali, qualificazioni ed eliminazioni.

Leggi anche

Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Mondiali, le partite in programma oggi

GRUPPO E: CURACAO-COSTA D'AVORIO, giovedì 25 giugno ore 22:00

GRUPPO E: ECUADOR-GERMANIA, giovedì 25 giugno ore 22:00

GRUPPO F: TUNISIA-OLANDA, venerdì 26 giugno ore 01:00

GRUPPO F: GIAPPONE-SVEZIA, venerdì 26 giugno ore 01:00

GRUPPO D: TURCHIA-STATI UNITI, venerdì 26 giugno ore 04:00

GRUPPO D: PARAGUAY-AUSTRALIA, venerdì 26 giugno ore 04:00

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