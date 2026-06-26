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Mondiali 2026, i risultati della notte e le news di oggi in diretta

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Dopo i risultati della notte dei gruppi F e D, il torneo prosegue con la terza e ultima giornata della fase a gironi: alle 21 si giocano in contemporanea Norvegia-Francia e Senegal-Iraq per il gruppo I. Nella notte, poi, tocca al gruppo H con Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna, prima della chiusura del gruppo G con Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Tutti gli aggiornamenti sul Mondiale

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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere

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Australia qualificata, il Paraguay deve aspettare

Nell'altro match del gruppo D giocato nella notte, 0-0 tra Australia e Paraguay. un risultato che qualifica i 'Socceroos', a quattro punti come i paraguaiani ma messi meglio come differenza reti. La nazionale sudamericana non è eliminata e può passare come migliore terza ma per certezza deve attendere i risultati degli altri gironi

Paraguay-Australia 0-0: 'Socceroos' ai sedicesimi

Paraguay-Australia 0-0: 'Socceroos' ai sedicesimi

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La Turchia di Montella batte gli Usa 3-2

Era già eliminata dopo le prime due partite, ma la Turchia allenata da Vincenzo Montella nell'ultima partita del gruppo D si toglie la soddisfazione di battere i padroni di casa degli Usa, già qualificati come primi. Ecco come è andata la sfida tra Turchia e Stati Uniti

Montella saluta il Mondiale con una vittoria

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