Dopo i risultati della notte dei gruppi F e D, il torneo prosegue con la terza e ultima giornata della fase a gironi: alle 21 si giocano in contemporanea Norvegia-Francia e Senegal-Iraq per il gruppo I. Nella notte, poi, tocca al gruppo H con Capo Verde-Arabia Saudita e Uruguay-Spagna, prima della chiusura del gruppo G con Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Tutti gli aggiornamenti sul Mondiale