Mondiali, Kone in stampelle per Svizzera-Canada. Maxi-squalifica per Madibo
Dopo il terribile infortunio subito contro il Qatar che ha posto fine in anticipo al suo Mondiale (e che lo terrà lontano dai campi per molto tempo), il centrocampista del Canada e del Sassuolo Ismael Koné ha assistito in carrozzina e stampelle alla partita dei suoi compagni contro la Svizzera. Il pubblico lo ha accolto con una standing-ovation. Intanto il qatariota Madibo è stato squalificato 5 giornate per il fallo commesso
- Era stato Mvp nella prima partita contro la Bosnia, stava giocando benissimo anche contro il Qatar, prima che un brutto fallo mettesse fine al suo Mondiale. Ismael Koné ieri è tornato in campo, seppur solo da spettatore per seguire i suoi compagni nell'ultima partita del girone contro la Svizzera
- Con l'ausilio della carrozzina e delle stampelle si è preso gli applausi del suo pubblico, che ha sventolato molti cartelli con il suo numero di maglia, l'8
- Nel frattempo la Fifa ha squalificato per 5 giornate Assim Madibo, l'autore del fallo su Koné. Il giocatore qatariota da subito era rimasto scioccato notando le conseguenze del suo interento, una frattura alla gamba sinistra che terrà lontano dai campi per molto tempo il centrocampista del Sassuolo