Dopo il terribile infortunio subito contro il Qatar che ha posto fine in anticipo al suo Mondiale (e che lo terrà lontano dai campi per molto tempo), il centrocampista del Canada e del Sassuolo Ismael Koné ha assistito in carrozzina e stampelle alla partita dei suoi compagni contro la Svizzera. Il pubblico lo ha accolto con una standing-ovation. Intanto il qatariota Madibo è stato squalificato 5 giornate per il fallo commesso

IL TABELLONE DEI MONDIALI