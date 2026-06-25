Sul finale di Scozia-Brasile, Carlo Ancelotti ha messo in campo anche Neymar che ha ricevuto l'ovazione dello stadio. Il brasiliano ha conquistato il quarto mondiale della carriera, l’ultimo, e alla fine del match è scoppiato in lacrime. La sua partita in foto
- Nel finale di Scozia-Brasile è tornato in campo Neymar. Ancelotti lo ha schierato a 15' dalla fine, sul 3-0 del Brasile, e ha ricevuto l'ovazione dello stadio
- E' stata una lunga attesa ma alla fine ha conquistato il quarto mondiale della carriera, l’ultimo. Mancava solo lui all’ultimo ballo.
- Non giocava una partita ufficiale in nazionale da quasi 3 anni, l’ultima il 17 ottobre 2023 contro l’Uruguay
- Ed è scoppiato in lacrime al fischio finale