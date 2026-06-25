Sul finale di Scozia-Brasile, Carlo Ancelotti ha messo in campo anche Neymar che ha ricevuto l'ovazione dello stadio. Il brasiliano ha conquistato il quarto mondiale della carriera, l’ultimo, e alla fine del match è scoppiato in lacrime. La sua partita in foto

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