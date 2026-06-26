Giappone-Svezia 1-1, passano entrambe ai sedicesimi: gol di Maeda ed Elanga
Giappone e Svezia pareggiano 1-1 nell'ultima giornata del gruppo F e si qualificano entrambe per i sedicesimi: gli asiatici come secondi con 5 punti alle spalle dell'Olanda, gli scandinavi passano come una delle migliori terze con 4 punti. Giappone in vantaggio al 56' con Maeda, che segna sfruttando un assist di Doan. Gol del pareggio dopo appena 6 minuti firmato da Elanga. Hien costretto a uscire per infortunio al 34'. Nei sedicesimi il Giappone sfiderà il Brasile
- Il pareggio tra Giappone e Svezia vale per entrambe l'accesso ai sedicesimi del Mondiale. Il Giappone chiude il girone F al secondo posto con 5 punti, alle spalle dell'Olanda. La Svezia si qualifica tra le migliori terze con 4 punti
- Il Giappone adesso è atteso dall'affascinante sfida contro il Brasile nei sedicesimi: lo scorso 14 ottobre la Nazionale asiatica è riuscita a battere la squadra di Ancelotti per 3-2 in amichevole
- Molto equilibrio nel primo tempo, le due squadre non rischiano, consapevoli del fatto che un pareggio potrebbe significare per entrambe accesso ai sedicesimi. La grafica delle posizioni medie dopo 45' mostra questa grande stabilità, che di fatto non produce occasioni da gol
- Brutta notizia nel primo tempo per l'Atalanta e la Svezia: al 34' Hien allunga la gamba nel tentativo di intercettare un cross e resta a terra al 34', toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra
- Il difensore svedese dell'Atalanta resta a terra e chiede l'intervento dei medici: infortunio muscolare, è costretto a uscire, al suo posto entra Bergvall. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore
- L'unica azione pericolosa del primo tempo porta la firma del Giappone: al 45' destro di Nakamura dall'interno dell'area, respinto da Zetterström con un bel riflesso
- Grande azione corale del Giappone, che trova il vantaggio al 56' con un palleggio di qualità: pallone filtrante di Doan, Maeda supera Zetterström con il destro
- Il vantaggio del Giappone dura soltanto 6 minuti. Al 61' Elanga trova il gol del pareggio con una bella azione personale: parte definato sulla destra, rientra e lascia partire un sinistro a giro dal vertice dell'area di rigore