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Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi 26 giugno

Mondiali

Giorno di partite numero sedici per i Mondiali di calcio 2026: sei sono le partite in programma oggi, 26 giugno, e nella notte tra venerdì e sabato. Come capitato per gli altri gironi, anche stavolta le partite degli stessi gruppi si giocano in contemporanea. Si parte alle 21 con Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Alle 2 spazio a Capo Verde-Arabia Saudita e a Uruguay-Spagna: la nottata si chiude con Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iraq, che iniziano alle 5. Il calendario e il programma completo

Dopo le emozioni dell'ultima giornata, il Mondiale prosegue con nuovi verdetti in arrivo. Oggi si chiudono altri tre gironi con partite in contemporanea a coppie. Alle 22 si giocano le due sfide del gruppo I: Norvegia-Francia al Gillette Stadium di Boston e Senegal-Iraq al BMO Stadium di Toronto.

Le partite della notte

Nella notte, si conosceranno gli esiti di altri due gironi. Le prime squadre ad andare in scena saranno quelle del gruppo H: alle 2 si giocano Capo Verde-Arabia Saudita all'NRG Stadium di Houston e Uruguay-Spagna all'Estadio Akron di Zapopan. Alle 5, invece, spazio alle partite del gruppo G; Nuova Zelanda-Belgio si gioca al BC Place di Vancouver, mentre Egitto-Iran va in scena al Lumen Field di Seattle. Il quadro della fase ad eliminazione diretta sarà ancora più chiaro dopo queste quattro partite.

Approfondimento

Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Mondiali, le partite in programma oggi

GRUPPO I: NORVEGIA-FRANCIA, venerdì 26 giugno ore 21:00
GRUPPO i: SENEGAL-IRAQ, venerdì 26 giugno ore 21:00
GRUPPO H: CAPO VERDE-ARABIA SAUDITA, sabato 27 giugno ore 02:00
GRUPPO H: URUGUAY-SPAGNA, sabato 27 giugno ore 02:00
GRUPPO G: NUOVA ZELANDA-BELGIO, sabato 27 giugno ore 05:00
GRUPPO G: EGITTO-IRAN, sabato 27 giugno ore 05:00

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