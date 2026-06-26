Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

Giorno di partite numero sedici per i Mondiali di calcio 2026: sei sono le partite in programma oggi, 26 giugno, e nella notte tra venerdì e sabato. Come capitato per gli altri gironi, anche stavolta le partite degli stessi gruppi si giocano in contemporanea. Si parte alle 21 con Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Alle 2 spazio a Capo Verde-Arabia Saudita e a Uruguay-Spagna: la nottata si chiude con Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iraq, che iniziano alle 5. Il calendario e il programma completo