Gli Usa vincono il gruppo D e sfideranno la Bosnia. L'Olanda chiude il girone F in testa, ai sedicesimi sfiderà il Marocco. Il Giappone dovrà vedersela con il Brasile di Ancelotti, battuto in amichevole 3-2 lo scorso 14 ottobre. Si chiude anche il gruppo E vinto dalla Germania davanti alla Costa d'Avorio, che incrocerà una tra Francia e Norvegia. In precedenza i gironi B e C erano stati chiusi in testa da Svizzera e Brasile. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci