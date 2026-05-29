Senegal-Iraq, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Entrambe a quota zero punti e con poche chance di passaggio del turno in caso di vittoria, Senegal e Iraq vogliono chiudere l'avventura in questa competizione nel migliore dei modi. Thiaw manda in campo il portiere Diaw dal 1'e non Mendy. Tridente con Mbaye, Sarr e Mané. Diversi cambi anche per Arnold che punta sulla qualità di Iqbal. Alhamadi riferimento più avanzato. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; I. Gueye, L. Camara, Diarra; I. Mbaye, I. Sarr, S. Mané. Ct: Thiaw
IRAQ (4-1-4-1): Basil; Sulaka, Putros, Hashem, Doski; Al Ammari; Qasem, Jasim, Iqbal, Bayesh; Alhamadi. Ct: Arnold
Mondiali, la classifica marcatori aggiornata
Lionel Messi al momento è il leader della classifica marcatori di questo Mondiale con 5 reti, oltre che bomber all time del torneo. Vinicius fa doppietta alla Scozia e raggiunge Mbappé e Haaland a quota 4. Terzo gol per l'olandese Brobbey. Primi gol per l'Ecuador con Angulo e Plata. Nella Germania si sblocca Sané. Pepé a due con la doppietta contro Curaçao. Il Qatar finisce con più autogol che reti fatte. Tutti i marcatori fin qui
La classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, tutti gli MVP delle partite: prima volta per Guler, Elanga e Brobbey
I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. Tris di Vinicius, è sempre lui il migliore del Brasile. Primo premio per Guler, Elanga e Brobbey, così come per Pepé e Angulo. La Svizzera viene trascinata da Manzambi, appena 20 anni ma già premiato due volte come Messi, Haaland e Balogun. Ronaldo si riscatta dopo il debutto opaco con la prima statuetta
Prima statuetta per Elanga e Brobbey: gli MVP dei Mondiali partita per partitaVai al contenuto
Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale
Gli Usa vincono il gruppo D e sfideranno la Bosnia. L'Olanda chiude il girone F in testa, ai sedicesimi sfiderà il Marocco. Il Giappone dovrà vedersela con il Brasile di Ancelotti, battuto in amichevole 3-2 lo scorso 14 ottobre. Si chiude anche il gruppo E vinto dalla Germania davanti alla Costa d'Avorio, che incrocerà una tra Francia e Norvegia. In precedenza i gironi B e C erano stati chiusi in testa da Svizzera e Brasile. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci
Mondiali 2026, il tabellone inizia a prendere formaVai al contenuto
Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di punta di Ronaldo il Fenomeno alla Turchia
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di un Fenomeno che segna un gol di punta... e poi s'impunta
Ronaldo il Fenomeno segna di punta e poi s'impunta: ricordi quel gol alla Turchia?Vai al contenuto
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al MondialeVai al contenuto
Mondiali e migliori terze: come vengono ripescate le squadre per i sedicesimi di finale
Metà dei gironi sono conclusi, l'altra metà è vicina alla sua conclusione e, dunque, manca poco per la definizione completa del tabellone tennistico che porterà fino alla finalissima… ma come vengono decise le classifiche in caso di parità di punti? E secondo quali criteri vengono scelte le otto migliori terze? E poi come vengono posizionate nel tabellone? Ecco la guida completa
Mondiali e migliori terzeVai al contenuto
La formazione del Senegal in grafica
Beccacece, esultanza da locura in Ecuador-Germania: corre come Mou e abbraccia la famiglia
Per l'Ecuador è stato un giorno storico: la vittoria sulla Germania e la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale innescano lo show dell'allenatore argentino col capello da rockstar: a un passo dall'esonero dopo le prime due giornate, ex vice storico di Sampaoli, mai stato calciatore pro, a 23 anni vendeva prodotti di pulizia insieme al padre. In conferenza ha citato San Martín e Bolivar, leader storici della liberazione dell'America Latina
La 'locura' di Beccacece: scatto alla Mourinho e abbraccio alla famiglia in tribuna!Vai al contenuto
La formazione dell'Iraq in grafica
Svezia, gli allenamenti ai Mondiali al Toyota Stadium... in ristrutturazione!
Allenamento con sorpresa per la Svezia a Frisco, in Texas. Alla vigilia della sfida contro il Giappone, i giocatori di Graham Potter si sono ritrovati a lavorare al Toyota Stadium con uno scenario decisamente insolito... Metallo contorto, detriti e una tribuna parzialmente demolita. Una tempesta, un incidente? Assolutamente no, "solo" lavori programmati di ristrutturazione dello stadio dell'FC Dallas. Di seguito le immagini dell'allenamento più curioso del Mondiale
Mondiali, l'allenamento surreale della Svezia in uno stadio con una tribuna demolitaVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; I. Gueye, L. Camara, Diarra; I. Mbaye, I. Sarr, S. Mané. Ct: Thiaw
IRAQ (4-1-4-1): Basil; Sulaka, Putros, Hashem, Doski; Al Ammari; Qasem, Jasim, Iqbal, Bayesh; Alhamadi. Ct: Arnold
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Senegal e Iraq.
Senegal imbattuto ai Mondiali contro squadre della Confederazione asiatica
Il Senegal è imbattuto nelle sue due partite di Coppa del Mondo contro squadre della confederazione AFC: 2-2 contro il Giappone nel 2018 e 3-1 contro il Qatar nel 2022.
Iraq, primo incontro in assoluto contro una squadra della Confederazione africana
Questo sarà il primo incontro in assoluto dell'Iraq contro una squadra della confederazione CAF nella Coppa del Mondo; le ultime tre nazionali dell'AFC hanno perso la loro prima partita contro squadre africane nella competizione (Corea del Nord, Qatar e Giordania), dopo che le prime cinque erano rimaste imbattute (3 vittorie, 2 pareggi).
Il Senegal ha già eguagliato il record di sconfitte dei Mondiali 2022
Il Senegal ha perso entrambe le prime due partite della Coppa del Mondo 2026, eguagliando già il record personale di sconfitte in una singola edizione della competizione, registrato nel 2022.
L'Iraq ha sempre perso nella fase finale della Coppa del Mondo
L'Iraq ha perso tutte le sue prime cinque partite nella Coppa del Mondo e potrebbe diventare la seconda nazionale della confederazione AFC a non riuscire a vincere nessuna delle prime sei gare nella competizione, dopo la Corea del Sud tra il 1954 e il 1998 (prime 14).
Senegal, rischio tre sconfitte su tre: sarebbe la prima volta
Dopo aver perso le ultime due partite di Coppa del Mondo, il Senegal potrebbe subire tre sconfitte consecutive nella fase a gironi per la prima volta nella competizione; le due sconfitte recenti sono già pari al numero di ko subiti nelle nove precedenti gare in questa fase del torneo (4 vittorie, 3 pareggi)
Iraq, due sconfitte entrambe con due gol di scarto
L'Iraq ha perso le due partite della Coppa del Mondo 2026 con tre gol di scarto (4-1 contro la Norvegia e 3-0 contro la Francia); prima di questa edizione, solo due nazionali hanno perso tre partite della fase a gironi con tre o più gol di scarto (Messico nel 1930 e Nuova Zelanda n